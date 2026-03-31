La actriz Sofía Vergara fue el centro de atención al desfilar por la alfombra roja de la nueva temporada de America’s Got Talent en Pasadena, California.

La jueza del programa se lució ataviada con un espectacular vestido negro. La parte superior de la prenda era de transparencias y al estilo corsé, lo que elevó el glamour.

Combinó el atuendo con sandalias de tacón repletas de aplicaciones metálicas, usó lentes de sol y joyería que incluyó un deslumbrante anillo con una piedra en color azul. Sus estilistas alisaron perfectamente su cabellera y presumió su belleza con un maquillaje en tonos nude.

La estrella colombiana fue elogiada en redes sociales por la figura tonificada que mantiene a los 53 años de edad. “Bella”, “Eres la estrella del show” y “Eres guapísima” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

La temporada número 21 de America’s Got Talent se estrenará en NBC el 2 de junio con un episodio de dos horas que presentará la primera ronda de audiciones. Los jueces Simon Cowell, Howie, Mel B y Sofía Vergara regresarán, junto con el presentador Terry Crews.

Sofía Vergara siempre mantiene el glamour. Confesó recientemente que usa tacones “todo el tiempo” a menos que esté haciendo ejercicio o relajándose en su mansión de siete habitaciones y 26 millones de dólares en Beverly Park.

“Soy latina. Ni siquiera sé si me encantan. Nací con ellos puestos”, dijo la colombiana en The Jennifer Hudson Show. “Me siento más cómoda con tacones altos. Creo que es algo latino. ¿Por qué quieres sentir los pies? Es genial. Cuanto más tiempo los llevas puestos, menos los sientes”.

Las fotografías de Sofía Vergara salen a la luz luego de que desmintiera tener un romance con el empresario Douglas Chabbott, de 39 años. En el programa Primer Impacto de Univisión declaró: “No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”.

“Yo no anuncié nada, yo le puse ‘I love you’ porque es mi amigo y ‘I love him’. Pero yo no sé por qué decidió todo el mundo decir que era mi pareja. Yo me quedé callada porque me daba risa”, agregó.

Sofía Vergara finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.