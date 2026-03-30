A días que se estrene por fin la tan esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda, Meryl Streep y Anne Hathaway llegaron a México este lunes 30 para iniciar la gira de promoción y el Museo Frida Kahlo fue el lugar elegido para hacerlo.

De acuerdo con imágenes que se están viralizando en redes sociales, ambas actrices llegaron a la Casa Azul saludando a los fanáticos que se dieron cita para verlas en persona y expresar su admiración.

Mientras Meryl se acercaba a firmar autógrafos, Anne Hathaway se acercó a sus fanáticos para expresar su emoción de visitar la Ciudad de México, en especial para promocionar uno de sus proyectos más ambiciosos y queridos dentro de la cultura pop.

“Estoy encantada de estar aquí”, señaló la actriz en español mientras sonreía a sus seguidores orgullosa de haberlo dicho correctamente.

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Según trascendió en las últimas horas, ambas actrices llegarían a México para iniciar con la gira global de promoción de El Diablo Viste a la Moda 2. La promo iniciaría con un brunch en la Casa Azul de Frida Kahlo, ubicada en Coyoacán.

Creadores de contenido, aparentemente invitados a los eventos de promoción, señalaron que habrá varios encuentros en la CDMX con el elenco, pero todos serán privados y por invitación. Hasta el momento no hay datos sobre una posible premiere en la ciudad.

Previo a su llegada, Anne compartió en redes sociales el inicio de su viaje, luciendo una sudadera beige con un cuadro azul cerúleo, el icónico color del suéter que usa al inicio de la primera película y que se convirtió en todo un referente de la moda y el cine en los 2000.