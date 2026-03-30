Elsa Hosk, supermodelo y estrella de Victoria’s Secret, hizo una sesión fotográfica para promocionar los recientes lanzamientos de la marca de trajes de baño Montce Swim, con la que lanzó una colección de prendas femeninas de temporada.

En la cuenta de Instagram de la marca se compartió varias tomas de la sesión, incluidas fotografías en las que la estrella de la moda vistió un pequeño traje de baño de dos piezas color blanco con estampados de cerezas.

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Su conjunto estuvo compuesto por un sostén push up con marcado escote y tirantes, a juego con un bikini de tipo thong de corte alto, mismo que cubrió lo esencial en su silueta de infarto y dejó a la vista su vientre marcado.

Al conjunto le sumó además un pareo del mismo estampado y pendientes dorados. En otras imágenes, la celebridad modeló una camisa sin mangas y un minishort del mismo estampado.

Su rostro se vio destacado con maquillaje claro, blush bronceado, labial nude y ligeras sombras sobre los párpados, casi al natural; su cabello se lució alborotado con mechones ondulados sobre sus hombros.

Hosk, de 37 años, también posó con otras prendas de su colección con Montce, incluido un bikini azul baby estilo años 50, y un conjunto beige de bralette drapeado con bikini atado por los costados.

Elsa Hosk anunció en redes sociales el lanzamiento de su colección de trajes de baño para primavera en colaboración con Montce Swim, mostrando su entusiasmo por trabajar con una de sus marcas favoritas.

La modelo destacó que los colores, estampados, materiales y cortes fueron cuidadosamente seleccionados para ofrecer diseños modernos y favorecedores, invitando a sus seguidores a encontrar el “traje de sus sueños”.

La firma se ha consolidado como una de las preferidas entre celebridades, ya que ha sido utilizada por figuras como Kendall Jenner, Priyanka Chopra, Chrissy Teigen, Jennifer Lopez y Emily Ratajkowski. La colección refuerza la presencia de Hosk en el mundo de la moda y el diseño, donde ha buscado expandir su faceta creativa más allá de las pasarelas.

Además, la modelo sueca celebró recientemente su compromiso con su pareja de toda la vida, Tom Daly, quien le propuso matrimonio en un romántico escenario a la luz de las velas en Suecia.

Hosk compartió imágenes del momento, mostrando un anillo de diamantes de talla ovalada que, según expertos, podría rondar los 10 quilates y tener un valor estimado entre 750 mil y 1 millón de dólares , marcando así una nueva etapa en su vida personal y profesional.

En una entrevista con Vogue Scandinavia en 2022, Elsa Hosk reveló cómo conoció a su ahora prometido, Tom Daly, en el famoso restaurante neoyorquino Indochine. La modelo recordó que fue invitada por casualidad a una cena de despedida donde lo sentaron a su lado, y aunque ambos tenían pareja en ese momento, sintió que fue amor a primera vista.

Hosk destacó que lo que más le atrajo de Tom fue su personalidad sencilla y auténtica, ya que lo consideraba muy diferente a las personas con las que había salido antes.