Durante su viaje exprés a la Ciudad de México, Belinda se hizo viral en redes sociales luego de ser grabada “asaltado” un microbús lleno de pasajeros. En un clip que circula en internet, la cantante de Dopamina aparece subiéndose al transporte público pidiéndole a los usuarios sus pertenencias.

“Ya se la saben, carteras y celulares”, se escucha decir a la celebridad que sostiene un micrófono mientras camina en el pasillo luciendo un atuendo dorado. “No te hagas”, le dice a un pasajero que se ríe al verla, “¿Tu cartera? Chema, dame tu cartera, celular”, agrega.

“Por lo menos dame lo que tengas”, le dice a otra persona a medida que avanza por el pasillo, más allá de que haya sido una broma, Belinda intentó darle realismo hablando con un acento muy coloquial y frases firmes.

Previo a esta broma bastante local para los habitantes de la Ciudad de México, Belinda compartió con sus fanáticos que había regresado al país para una estancia de 24 horas, en la que grabaría un importante proyecto vinculado al Mundial de futbol 2026.

Beli escribió en sus stories: “24 horas en México. Mañana va a ser un día muy especial. Voy a grabar el video de una canción muy, muy, muy importante”. Poco después la cantante se hizo viral colaborando con Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan en calles del Centro Histórico, principalmente en los alrededores del Monumento a la Revolución.

Elías Mejía, miembro de Los Ángeles Azules reveló que un patrocinador buscó a la agrupación y a la cantante para que cantaran un tema mundialista.

“(...) Hubo un patrocinador que dijo yo quiero a Los Ángeles Azules para que hagan el tema, y quiero a una persona del sexo femenino y qué crees, le tocó a Beli”, contó el músico en una entrevista con TV Azteca.

La cantante de orígenes españoles puso pausa a sus proyectos en Europa para poder regresar a México a cantar los temas musicales solicitados por la FIFA para el Mundial.

En los últimos meses, Beli ha estado radicando en España para la grabación de la serie Carlota, basada en la emperatriz del mismo nombre, casada con Maximiliano de Habsburgo y quien fue emperatriz de México.

En una entrevista que le dio a Glamour España, la cantante reveló que estaría en Europa durante seis meses para protagonizar el proyecto y que además asistió a un curso intensivo para adoptar al 100 por ciento el papel de Carlota.

“Aquí me están dando clases para ser toda una señorita emperatriz”, añadió. “Estoy aprendiendo muchas cosas en este momento, porque la estoy estudiando a fondo, es un personaje muy complejo. Después de hacer Mentiras, es un gran reto actoral poder dar vida a Carlota”, apuntó.