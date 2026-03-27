El influencer llamado "Clavicular" levantó revuelo luego de que se viralizara un video donde, a mitad de un pantano en Everglades, Florida, dispara contra un caimán muerto.

De acuerdo con medios estadounidenses, el influencer cuyo nombre real es Branden Peters, de 20 años, de edad, fue arrestado el pasado 26 de marzo.

Clavicular estaría enfrentado cargos por agresión que podrían derivar en el pago de una fianza de mil dólares para poder salir de prisión.

De acuerdo con usuarios de X, el incidente contra el caimán ocurrió a inicios de esta semana cuando "Clavicular" transmitía en vivo para su público.

En el ataque contra el lagarto se ve no solo al influencer dentro de una lancha, sino a tres hombres, que no hacen nada por detener al joven durante la agresión.

De hecho, un sujeto de gorra y bigote es quien dispara primero contra el caimán para luego ser seguido por el influencer.

Asimismo, en X se reporta que, al parecer este ataque contra el caimán no habría sido un hecho aislado, ya que hay otros videos que muestran que en esa excursión al pantano todos los involucrados estuvieron practicando su puntería.

Por su parte, People reportó que la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida condenó el ataque contra el caimán.