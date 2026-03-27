¿Qué pensionados de México recibirán primero el pago de abril 2026, los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)? Es importante que los jubilados sepan este dato para que retiren su dinero con anticipación, porque el depósito se junta con Semana Santa y en esta celebración los bancos cierran. Aquí te contamos cuál es la fecha exacta del depósito y el monto oficial que recibirán los beneficiarios.

Miles de jubilados y pensionados en México están a la espera del depósito correspondiente a abril de 2026. Tanto el IMSS como el ISSSTE ya tienen definidas sus fechas de pago, lo que permite saber con claridad quién cobrará primero y cuánto recibirán los beneficiarios.

Lo que hace aún más especial el pago de abril de las pensiones IMSS e ISSSTE es que se junta con Semana Santa, un periodo vacacional en el que la mayoría de las personas suelen tomarse días de descanso. En caso de que te llegue tu pago, podrías hacer uso de éste no sólo para cubrir tus gastos, sino también, para invertirlo en unas vacaciones.

¿Qué pensionados cobran primero el pago de abril 2026, los del IMSS o los del ISSTE?

Para el mes de abril, los pensionados del ISSSTE serán los primeros en recibir su dinero.

ISSSTE: paga el viernes 27 de marzo de 2026 (pago adelantado por calendario)

IMSS: paga el miércoles 1 de abril de 2026.

Esto significa que los jubilados del ISSSTE tendrán acceso a su pensión varios días antes que los del IMSS, como ocurre regularmente debido a la forma en que cada institución organiza su calendario.

¿De cuánto es el monto de la pensión abril 2026 IMSS e ISSSTE?

El monto que recibe cada pensionado depende de diversos factores, como:

-Semanas cotizadas

-Salario base de cotización

-Régimen bajo el cual se pensionaron

-Incrementos anuales por inflación.

Diferencias clave entre las pensiones IMSS e ISSSTE

-El ISSSTE suele pagar antes de que inicie el mes

-El IMSS deposita generalmente el primer día hábil del mes

Los cálculos de pensión dependen de distintos regímenes (Ley 73 y 97 en IMSS, décimo transitorio en ISSSTE).