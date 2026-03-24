Si eres de los que cree que después de Semana Santa 2026 ya no hay puentes o vacaciones, es momento de que te enteres que esto no es así: la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que aún quedan varios días sin clases en el presente ciclo escolar 2025-2026, por lo que alertó a padres de familia y alumnos para que sepan cuáles son y los anoten en su calendario. ¡Conoce las fechas clave!

No te preocupes si estas vacaciones de Semana Santa no tienes la oportunidad de salir de viaje o descansar, ya que aún quedan varios días de descanso en los siguientes meses; antes de que concluya el ciclo escolar, la SEP tiene marcados los días en los que se suspenderán labores docentes, por lo cual, los niños y jóvenes no asistirán a las aulas.

¿Qué días no hay clases después de Semana Santa 2026?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, los días que no hay clases tras Semana Santa son:

1 de mayo (Día de Trabajo)

(Día de Trabajo) 5 de mayo (Batalla de Puebla)

(Batalla de Puebla) 15 de mayo (Día del Maestro)

(Día del Maestro) 29 de mayo (Consejo técnico escolar sesión ordinaria, te sugerimos preguntar con las autoridades de la escuela si habrá clases)

(Consejo técnico escolar sesión ordinaria, te sugerimos preguntar con las autoridades de la escuela si habrá clases) 26 de junio (Consejo técnico escolar sesión ordinaria, te sugerimos preguntar con las autoridades de la escuela si habrá clases).

El 30 de abril y el 4 de mayo están señalados con negritas, lo que quiere decir que son “días conmemorativos o de reflexión”, por lo que probablemente no habrá clases o se hará alguna festividad en las escuelas y planteles educativos.

¿Cuánto falta para que sea Semana Santa 2026?

Faltan 5 días para que comience la Semana Santa 2026, la cual iniciará oficialmente el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa según la SEP?

Según el calendario oficial de la SEP del ciclo escolar 2025-2026, las vacaciones de Semana Santa son del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026.

Esto significa que el último día de clases es el viernes 27 de marzo (por Consejo Técnico) y el regreso a las aulas es el lunes 13 de abril de 2026. En total, los alumnos de educación básica tendrán dos semanas de descanso durante este periodo.

¿Qué día es el Jueves y Viernes Santo?

El Jueves Santo se celebrará el 2 de abril, seguido del Viernes Santo, el 3 de abril.

¿Estará todo cerrado en Semana Santa?

Los días de mayor impacto y en los que posiblemente encuentres varios negocios cerrados son Jueves y Viernes Santo, sobre todo, no abren bancos, escuelas y una buena parte de las oficinas.