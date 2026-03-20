La Semana Santa 2026 es uno de los periodos más esperados en México, tanto por su significado religioso como por las vacaciones. Sin embargo, cada año surge la misma duda entre los mexicanos: ¿qué días se descansan realmente por ley? Aquí te explicamos lo que dicen las autoridades, además de que te contamos cuándo cae Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo.

Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina por lo que miles de personas ya están esperando con ansías el periodo de descanso, en el cual millones de niños y jóvenes no tendrán clases, por lo que padres de familia también disfrutarán de algunos días de calma.

Pero esto no sucede de igual forma para una buena parte de los mexicanos, ya que algunas empresas no proporcionan vacaciones en Semana Santa o sólo lo hacen en determinados días (por ejemplo, Jueves y Viernes Santo). Ante esto es que surge la duda sobre lo que dice la Ley Federal del Trabajo con respecto a estas festividades.

¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio en México?

No, Jueves y Viernes Santo no son días de descanso obligatorio por ley. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los días festivos oficiales en los que se suspenden labores están claramente definidos, y ni el Jueves Santo ni el Viernes Santo aparecen en la lista.

¿Entonces por qué muchas personas no trabajan? Aunque no son obligatorios, varias empresas y escuelas en México sí suspenden actividades durante estos días por tradición cultural y religiosa.

¿Qué días de Semana Santa no se trabajan?

La Ley Federal del Trabajo no establece días de descanso obligatorio en Semana Santa, sin embargo, varias empresas y dependencias gubernamentales suspenden labores durante la Semana Mayor, sobre todo el Jueves (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril). Te aconsejamos preguntar directamente en el área de Recursos Humanos de tu trabajo lo que procede en tu caso.

¿Cuándo es Domingo de Ramos 2026?

El Domingo de Ramos 2026 se celebrará el próximo 29 de marzo, fecha que marca el inicio oficial de la Semana Santa.

¿Qué pasa si trabajas en Semana Santa?

Si tu empresa te pide laborar en Jueves o Viernes Santo:

-No aplica pago doble o triple, ya que no son días festivos oficiales.

-Se paga como un día normal, salvo que tu contrato indique lo contrario.