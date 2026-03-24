¡Que no te sancionen durante tu viaje! Si planeas viajar a México durante la Semana Santa 2026, es fundamental conocer las restricciones aduaneras para evitar multas, confiscaciones o retrasos en tu ingreso al país.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartieron una lista oficial de productos cuya entrada está prohibida bajo “cualquier circunstancia” con el objetivo de proteger “la seguridad nacional, la salud pública, la biodiversidad y la integridad comercial del país”.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

Estas son las fechas clave:

Domingo de Ramos: 29 de marzo.

Jueves Santo: 2 de abril.

Viernes Santo: 3 de abril.

Sábado de Gloria: 4 de abril.

Domingo de Resurrección: 5 de abril.

Estos son los objetos prohibidos en aduana en 2026

Esta es la lista oficial de los objetos que NO puedes ingresar a México en 2026. Tómalo en cuenta para evitar un “trago amargo” durante tu viaje a México.

1. Estupefacientes y drogas ilegales: Cualquier tipo de droga o sustancia considerada estupefaciente está estrictamente prohibida.

2. Armas y municiones: Incluye armas de fuego, municiones, explosivos y objetos similares, sin excepción.

3. Peces vivos de especies depredadoras: México dice que protege su biodiversidad; por eso, ningún pez depredador vivo puede ser ingresado.

4. Ropa y calzado usados que no formen parte del equipaje personal: Si no son prendas tuyas de uso personal, no se permite su ingreso.

5. Imágenes que representen a la niñez de manera denigrante o violenta: Cualquier material que atente contra la integridad y dignidad de menores está estrictamente prohibido.

6. Cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo: México prohíbe la importación de vapeadores y sistemas alternativos de consumo de nicotina.

7. Productos falsificados o piratería: La importación de bienes que vulneren derechos de propiedad intelectual está prohibida.

Artículos restringidos a los que debes prestar cuidado

Aunque no están completamente prohibidos, hay productos que solo pueden ingresar con permisos especiales o certificados. No respetarlo puede ocasionar detención de mercancía o multas.

Medicamentos psicotrópicos (requieren receta y, en casos específicos, autorización sanitaria).

Mascotas, que deben contar con certificado zoosanitario de la autoridad correspondiente.

Plantas, semillas y productos agrícolas, sujetos a permisos fitosanitarios.

Las autoridades realizan inspecciones aleatorias para asegurar el cumplimiento. De no seguir las normas, las consecuencias pueden incluir el decomiso inmediato de los artículos, multas económicas altas y denuncias penales en casos graves, como portar armas o drogas.