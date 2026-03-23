Previo al inicio de las vacaciones de Semana Santa, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma que hay un descanso que adelanta el descanso para alumnos de escuelas de educación básica en todo el país.

Se trata de la suspensión de clases para preescolar, primaria y secundaria por el Consejo Técnico Escolar que se celebra el último viernes de cada mes. ¿Cuándo es? A continuación te contamos todos los detalles para que lo consideres en tus vacaciones.

¿Cuándo es el Consejo Técnico de marzo?

La suspensión por Consejo Técnico Escolar será el viernes 27 de marzo, este día coincide con el inicio de las vacaciones de Semana Santa 2026, que oficialmente arrancan el lunes 30.

Como se dijo, este puente vacacional será sólo para alumnos de escuelas de educación básica públicas y privadas incorporadas a la SEP, el personal docente todavía asistirán a sus actividades.

Contando con el día de descanso por el consejo, las vacaciones tendrán una duración nada despreciable de… ¡17 días! Los alumnos regresarán a clases el lunes 13 de abril.

Por el contrario, los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sólo tendrán una semana de vacaciones, partiendo del lunes 30 de marzo; el Instituto Nacional Politécnico (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) siguen el modelo vacacional de dos semanas de la SEP.

¿Cuántas suspensiones de clases por Consejo Técnico faltan?

El calendario de la SEP 2025-2026 contempla el último viernes de cada mes de suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar. Estas son las fechas marcadas por la SEP para lo que resta del ciclo escolar:

27 de marzo

29 de mayo

26 de junio

Cabe destacar que en el calendario vigente no está especificado que haya sesión de Consejo Técnico para a abril.

#TuSecretarioInforma🗞️ | El maestro @mario_delgado anunció la publicación de los calendarios escolares 2025-2026, cuya aplicación será obligatoria para las escuelas públicas y particulares de #EducaciónBásica, así como Normales de todo el país. 📆🏫



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¿Hay días de descanso obligatorio para los trabajadores, según la LFT?

Ningún día de las vacaciones de Semana Santa 2026 es de descanso obligatorio establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que todos los empleados deberían laborar con normalidad, salvo las decisiones de su lugar de trabajo o sus periodos vacacionales personales.

Los únicos días de descanso obligatorio establecidos por ley en México son los señalados en el artículo 74 de la LFT, y Semana Santa no figura oficialmente en esa lista. Esto significa que, legalmente, las empresas pueden operar con normalidad, aunque en la práctica muchas otorgan esos días como parte de políticas internas o vacaciones colectivas.

Con esto en mente, muchas empresas, bancos, escuelas privadas y oficinas gubernamentales pueden suspender actividades por usos y costumbres tanto el Jueves Santo (2 de abril) como el Viernes Santo (3 de abril) o acortar la jornada.