Las vacaciones de Semana Santa 2026 están a la vuelta de la esquina y serán más largas este año, de acuerdo con lo marcado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). ¿Por qué? A continuación te decimos todo lo que debes saber.

La SEP alargará las vacaciones de Semana Santa debido a que el inicio de éstas coincidirán con la sesión mensual del Consejo Técnico.

En teoría, serán 10 días de vacaciones , además de seis días de fines de semana , más el día del consejo, en total serán 17 días de descanso para escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria de todo el país incorporadas a la SEP.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de Semana Santa 2026?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 comienzan el lunes 30 de marzo y concluyen el viernes 10 de abril . Contando el día de Consejo Escolar, el descanso comenzará el viernes 27 de marzo.

El inicio de las vacaciones excluye a todas las escuelas de educación básica de Aguascalientes, que no disfrutará de este periodo en dichas fechas.

A través del Instituto de Educación de Aguascalientes, la secretaría marca que las vacaciones en este estado se recorrerán tres semanas, iniciando el lunes 20 de abril y concluyendo el martes 5 de mayo de 2026.

Aunado al periodo vacacional, el estado mantendrá la suspensión de clases del jueves y viernes santo (2 y 3 de abril).

La decisión de ajustar el calendario escolar en Aguascalientes responde a un motivo local de gran relevancia: hacerlo coincidir con la Feria Nacional de San Marcos 2026, que se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo.

En el caso de las universidades públicas más grandes del país, las fechas cambian ligeramente, el periodo inicia al mismo tiempo, pero finaliza en fechas diferentes.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suele programar un periodo vacacional reducido, de una semana, que irá del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril . Los alumnos regresarán a clases regulares el lunes 6 de abril.

Por su parte, el calendario del Instituto Politécnico Nacional (IPN) normalmente contempla alrededor de 15 días de vacaciones en este periodo vacacional, que inicia el lunes 30 de marzo y concluye el viernes 10 de abril.

Si estás pensando en aprovechar las vacaciones de Semana Santa 2026, lo ideal es revisar el calendario oficial de tu escuela o de las instituciones de tus hijos para que aprovechen al máximo cada día desde el primer momento.

Lo que sí es seguro es que estas dos semanas se han convertido en uno de los periodos más esperados del año para estudiantes, viajeros y familias mexicanas, ya que es el primer periodo vacacional oficial del año después de las vacaciones de Año Nuevo.