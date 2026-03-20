Barron Trump celebró sus 20 años en medio de un delicado momento en el que su padre, Donald Trump, es severamente cuestionado en todo el mundo por el conflicto bélico que sostiene contra Irán. El joven es considerado por muchos como “idéntico a su papá” por lo que se cree que, en un futuro, seguirá sus pasos como empresario y político, sobre todo ahora que Forbes dio a conocer que posee una fortuna de 150 millones de dólares.

El hijo menor del expresidente de Estados Unidos está nuevamente en el centro de la conversación y en esta ocasión se debe a que este 20 de marzo cumplió 20 años. Sin duda alguna, la vida de este joven universitario ha estado marcada por los lujos y toda clase de comodidades.

Sin embargo, a pesar de ser integrante de una de las familias más poderosas y polémicas a nivel mundial, Barron ha mantenido un perfil bajo durante gran parte de su vida. No obstante, su crecimiento, estilo y sorprendente parecido físico con su padre han despertado mucho interés, sobre todo después de que se asegurara que el joven es idéntico al presidente de la Unión Americana.

“Barron ha heredado el interés de su padre por ganar dinero y labrarse un nombre, y va camino de convertirse en empresario (...) Es inteligente, centrado e ingenioso. Siempre está buscando áreas que le interesen y es bastante ambicioso para su corta edad”, dijo una fuente a RadarOnline.

Agregó: “Lleva varios años buscando activamente proyectos exitosos (...) cumplir 20 años es, sin duda, un punto de inflexión para él, ya que está madurando y quiere involucrarse en proyectos que no solo le interesen, sino que también le generen mucho dinero. Así es como quiere impresionar a su familia. Quiere dejar su propia huella”.

La fuente contó que gran parte de la ambición de Barron tiene que ver con su “deseo de quedar bien tanto con Donald como con su madre”. Asimismo, reveló que si bien Barron quiere seguir los pasos de su padre en negocios, ha heredado de Melania una “cualidad envidiable” que le impedirá cometer los mismos errores públicos por los que el presidente estadounidense se ha vuelto tan polémico.

“Barron es una copia exacta de su padre, pero tiene la ventaja de no tener la audacia de este. Se parece más a su madre, con una sofisticación europea, distante y tranquila", describió la fuente, refiriéndose a que la primera dama nació y se crió en Eslovenia”, argumentó.

¿A qué se dedica Barron Trump, hijo de Melania y Donald Trump?

Actualmente, Barron Trump estudia en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU), donde comenzó sus estudios en septiembre de 2024 tras graduarse de la Oxbridge Academy en Florida.

Recordemos que Barron y sus dos hermanos mayores, Donald Trump Jr. y Eric Trump, cofundaron la empresa de criptomonedas World Liberty Financial en 2024.

A diferencia de sus hermanos mayores, Barron aún no ha declarado públicamente si seguirá los pasos de su padre en la política o si optará por el mundo empresarial. Sin embargo, analistas consideran que su formación académica y su entorno lo colocan en una posición privilegiada para incursionar en negocios internacionales y en la política estadounidense.