Una publicación viral en redes propone una solución alternativa ante la polémica provocada por el interés de Estados Unidos en anexionar Groenlandia: el matrimonio entre el hijo menor del presidente Donald Trump y la princesa Isabela de Dinamarca, con la entrega de la isla autónoma danesa como "dote" a Washington.

"La solución diplomática simple es que Barron Trump se case con la Princesa Isabela de Dinamarca y Groenlandia sea entregada a Estados Unidos como dote ", propuso la usuaria 'Miss White' en una entrada en la red social X que ya acumula más de 9,5 millones de visualizaciones y la aprobación de 159.000 internautas.

VIDEO. LA VERDADERA RAZÓN DE TRUMP PARA QUEDARSE CON GROENLANDIA

Entre los más de 6,000 comentarios resaltan varios elogiando en tono de broma la idea "fuera de lo común" de una alianza al "estilo medieval" insistiendo en que si "sirvió para resolver conflictos en el pasado, también podría servir ahora".

Algunos incluso han pedido a Grok, el bot de inteligencia artificial de X, que cree imágenes de la supuesta boda entre el hijo pequeño de Donald y Melania Trump, de 19 de años, y la segunda hija del rey Federico y la reina Mary de Dinamarca, de 18 años y siguiente en la línea de sucesión al trono danés después de su hermano mayor, el príncipe heredero Christian.

Otros, como la usuaria 'Sewta Srivastava' han rechazado la broma. "Eso no es geopolítica, es fantasía medieval", dijo la internauta.

"Groenlandia no es una moneda de cambio, la princesa Isabela de Dinamarca no es un peón, y Barron Trump no es una herramienta diplomática. Las naciones no se intercambian mediante matrimonios, no estamos en el siglo XV", agregó.

El interés de Trump de hacerse con el control de Groenlandia por su importancia en la seguridad nacional de EE.UU. ha provocado el rechazo del Gobierno danés y las autoridades de ese territorio, que además han manifestado que el país "no está en venta" ante la alternativa de una compra por parte de Washington.

La polémica ha crecido esta semana después de que el subjefe de Gabinete de Trump, Stephen Miller, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartaran la posibilidad de enviar a las fuerzas armadas para anexionar la isla.

Leavitt matizó, sin embargo, que la primera opción del presidente estadounidense siempre será la vía diplomática.