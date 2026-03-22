Sabrina Carpenter se presentó con gran éxito en el festival Lollapalooza Brasil, en el que encantó a sus miles de fanáticos con sus canciones más coreadas, pero también con su belleza. En redes sociales dejó una publicación que mostró algunos momentos de su show.

La cantante subió al escenario luciendo varios looks llamativos, entre ellos un conjunto color metálico que destacó su trabajada silueta; el atuendo presentó un top con lentejuelas verdes y transparentes, a juego con una minifalda de cintura alta.

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Le sumó medias transparentes y zapatillas Mary Jane plateadas. La exestrella Disney se mostró con su característica cabellera rubia con voluminosos mechones y maquillaje impecable que destacaron sus rasgos.

Otro look que vistió durante su show se trató de un bodysuit amarillo canario con lentejuelas y cuello halter con pedrería bordada en los tirantes.

En el mismo carrete de fotos, la celebridad, de 26 años, compartió fotos de su visita a Paraguay: “Brasil y Paraguay. Fuertes, apasionados y perfectos. ¡¡¡¡Gracias y gracias!!!!”, escribió.

Previo al inicio de su gira por Sudamérica, Sabrina Carpenter fue tema de conversación por acusaciones sobre un presunto plagio que hizo a una canción de Diana Ross, lanzada en la década de los 80.

Los fans de Sabrina Carpenter encendieron el debate en redes sociales al señalar que su canción Tears tiene un notable parecido con Upside Down de Diana Ross. Usuarios en Reddit y otras plataformas aseguraron que el ritmo, la estructura y la vibra disco de ambos temas resultan muy similares, lo que generó una ola de comentarios comparando ambas canciones.

Uno de los internautas explicó que llevaba tiempo intentando identificar a qué canción le recordaba Tears hasta que, al escuchar una lista de reproducción de Diana Ross, notó que era prácticamente igual a Upside Down.

Sin embargo, varios seguidores defendieron a la cantante y señalaron que las similitudes pueden deberse a la influencia del pop y la música disco, géneros que comparten estructuras y ritmos similares. Para estos fans, más que una copia, se trataría de una inspiración musical, algo común en la industria cuando se retoman estilos clásicos de décadas pasadas.