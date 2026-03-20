Elizabeth Hurley acaparó las miradas al posar con un diminuto bikini turquesa que dejó a sus seguidores de Instagram sin aliento. La actriz y modelo británica, reconocida por su elegancia eterna y presencia imponente, continúa demostrando que la edad es sólo un número al lucir una figura envidiable.

Su más reciente aparición llamó la atención por la frescura y seguridad con la que se muestra, reafirmando su estatus como ícono de belleza. A sus 60 años, Hurley ha logrado mantener una conexión constante con el público a través de sus redes sociales, donde comparte momentos que combinan glamour, bienestar y autenticidad.

La publicación, en la que aparece acompañada de uno de sus mejores amigos, no sólo desató miles de reacciones, sino que también evidenció que luce mejor que nunca.

La actriz aprovecha cada oportunidad para lucir los modelos de trajes de baño de su marca Elizabeth Hurley Beach, la cual nació en 2005 como una firma de lujo con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Hemos vendido muchos bikinis, desde que comenzamos. Hemos ampliado la línea. Nuestros modelos para chicas jóvenes son adorables. Espero que podamos seguir fortaleciéndonos", dice.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad ", explica.

No cabe duda de que es la mejor embajadora de sus propios bikinis. En una conversación publicada por The Telegraph, mencionó que siempre ha puesto especial atención en su alimentación y que evita por completo los productos altamente procesados.

Según explicó, cuando comprendió mejor cómo se elaboran esos alimentos, decidió dejar atrás los sándwiches empacados y sustituyó ese tipo de comidas por preparaciones más caseras, como pollo asado acompañado de puré de papa y una buena porción de verduras.

También compartió uno de sus principios básicos: “No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado seguido ni demasiado tarde”. O dicho de manera más simple: optar por porciones moderadas, masticar de forma consciente, evitar los antojos entre comidas y procurar cenar temprano.

Añadió que esta filosofía le ha funcionado muy bien. No consume jugos verdes ni batidos exóticos y solo recurre a suplementos cuando un análisis de sangre indica que realmente los necesita. Procura que al menos la mitad de cada plato esté compuesto por frutas o verduras; por ejemplo, si decide comer un sándwich, lo equilibra añadiendo una manzana.