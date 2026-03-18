Una nueva polémica rodea el nombre de Ricky Martin, ahora por presunta infidelidad. ¿Qué está pasando? Aquí te lo contamos todo.

Kelly Reales, exreina de belleza de Colombia, se está haciendo viral en redes sociales luego de contar cómo descubrió que su novio le fue infiel nada más y nada menos que con el cantante Ricky Martin mientras ella encontraba en un viaje por Tailandia.

Según lo que contó Reales en el programa El Desorden de Marko, terminó su anterior relación con el modelo Max Barz debido a que descubrió que le fue infiel con el cantante de Livin la vida loca y Tal vez. El engaño aparentemente fue descubierto a través de una fotografía que el boricua subió a Instagram.

Lo que explicó fue que el cantante subió dicha fotografía en sus stories mostrando unos pies en chanclas negras, cuando uno de los amigos de la modelo e influencer vio la publicación, la alertó de posible infidelidad ya que había reconocido los pies de Max.

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“Ricky justo sube una foto cinco días antes de que yo llegara a Tailandia; sale él [Ricky]y una persona con unas chancletas; mi mejor amigo lo ve y dice: 'Kelly, ¿estos no son los pies de este man?'”, contó.

Durante su viaje a Tailandia, Kelly se dio cuenta que las chanclas que traía Max eran las mismas que aparecieron en las stories de Ricky Martin cinco días antes de sus vacaciones.

“Mi ex me fue infiel con Ricky Martin” ➖ La modelo KELLY REALES revela como descubrió la infidelidad de su novio MAX BARZ con RICKY MARTIN ‼️😱



Unas chanclas en una foto de Ricky, delataron a su novio 😳😳😳



"Yo lo dejo porque veo muchas cosas, obviamente que no van conmigo, y… pic.twitter.com/4ZkXMT1vJI — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 18, 2026

“Ahí me di cuenta de todo lo que pasaba, lo encaré y me lo negó. (...) Lo terminé, cuando me fui al otro día de Tailandia, él subió una foto con Ricky Martin”, recordó.

Luego de que su anécdota se hiciera viral en redes sociales, los usuarios recordaron que Max ya había salido públicamente con Ricky Martin mucho antes de que anduviera con ella. “Pero si Ricky Martin estuvo con ese man desde antes que ella lo conociera, más bien él le fue infiel a Ricky con ella”, escribió un usuario en X.

De hecho ella hace una mención en su historia acerca de que había leído en internet que Max salía con el cantante, aunque nunca lo creyó: “Hay noticias que salen en Google, que él, no sé, sale con Ricky Martin, pero yo nunca le creí eso. Yo eso lo veía como raro”.