Hailey Bieber arrasó en redes sociales luego de compartir fotografías de sí misma haciendo alarde de su figura de impacto y belleza sin igual, ataviada en un atrevido vestido transparente que lució durante la fiesta de Jay-Z y Beyoncé después de los Óscar.

La modelo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un carrete de fotografías luciendo un vestido de estilo lencero, diseñado con un top de malla transparente que dejó a la vista un bralette rosa de Victoria’s Secret, y falda asimétrica con paneles de malla negra y encaje.

La prenda, que dejó a la vista un bikini de la misma firma de moda, presentó además finos tirantes, escote en V y ajuste en la cintura.

Al conjunto le sumó un par de zapatillas de tacón negro y discretas piezas de joyería en color dorado, además de su anillo de bodas. Algo en común de todas las tomas fue su belleza al natural, ya que, sin perder el glamour, se lució con maquillaje en tonos naturales, mientras su cabello color chocolate se mostró peinado con raya en medio y mechones ligeramente ondulados.

La celebridad compartió dichas imágenes luego de asistir al after party de Vanity Fair de los Óscar 2026 con un llamativo vestido strapless de Giorgio Armani Privé con estampado de leopardo.

La modelo se unió a otras celebridades en dicha fiesta, incluida Kendall Jenner, Kim Kardashian, Jeff y Lauren Bezos, además de Nicole Kidman, Hudson Williams, Paul Mescal, Timothée Chalamet y Kylie Jenner, por mencionar algunas.

Hailey y su esposo Justin Bieber desfilaron juntos por la alfombra roja por primera vez en cuatro años en los premios Grammy 2026 en febrero.

Para la fiesta de Vanity Fair, ella llegó sola, mientras que Justin la acompañó a la fiesta posterior de Beyoncé en el Chateau Marmont, donde la pareja se encontraba entre una lista de invitados que incluía a Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Taylor Swift y Austin Butler.

Su aparición conjunta ocurre meses después de que la celebridad revelara en una entrevista con GQ que desea tener más hijos con el cantante de Baby.

Al reflexionar sobre su experiencia como madre primeriza, comentó: “No creo que haya nada que te pueda decir al respecto que te prepare hasta que lo hagas tú misma. Pero me siento mucho más preparada para volver a hacerlo, a diferencia de lo poco preparada que me sentí al hacerlo por primera vez”.

Por su parte, confesó en un episodio de octubre del podcast In Your Dreams con Owen Thiele que “definitivamente” desea tener más hijos en un futuro próximo.

“Sé que quiero más de uno. Pero siempre supe que quería ser madre. Desde pequeña, siempre me imaginé teniendo hijos”, señaló.