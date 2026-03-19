Sofía Vergara acaparó las miradas al compartir una selfie frente al espejo en la que lució un espectacular vestido rojo strapless que resaltó su figura. La prenda, confeccionada al estilo corsé, combinaba transparencias estratégicas y delicados bordados, creando un look elegante pero atrevido, lo que caracteriza a la actriz colombiana.

Para complementar el impactante vestido, Vergara apostó por accesorios que equilibraron el glamour sin restarle protagonismo a la pieza principal. Optó por un collar vintage, además de anillos y aretes plateados que añadieron un toque clásico. Su larga cabellera lució suelta y completamente lacia, mientras que su maquillaje en tonos nude con sombras naranjas aportó calidez y luminosidad a su rostro.

Las fotografías fueron tomadas durante el cuarto día de audiciones de America’s Got Talent, programa en el que Sofía funge como jueza. Entre luces, cámaras y el ambiente vibrante del set, la actriz aprovechó un momento para capturar su look del día.

“Muy linda”, “La mujer más bella e influyente de la historia” y “El mejor vestido del mundo, que le luce espectacular” fueron algunos de los comentarios de sus 35.7 millones de seguidores.

Las fotografías salen a la luz luego de que asistiera al after party de los Premios Oscar organizados por Vanity Fair. Presumió un vestido blanco de transparencias, con aplicaciones brillantes por todo el cuerpo, cuello halter y un panel descubierto al centro.

Hace unas semanas, Sofía Vergara desmintió tener un romance con el empresario Douglas Chabbott, de 39 años. En el programa Primer Impacto de Univisión declaró: “No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”.

“Yo no anuncié nada, yo le puse ‘I love you’ porque es mi amigo y ‘I love him’. Pero yo no sé por qué decidió todo el mundo decir que era mi pareja. Yo me quedé callada porque me daba risa”, agregó.

Sofía Vergara finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.

El patrimonio neto de Sofía Vergara se estima en unos 180 millones de dólares, así que sus pretendientes ya tienen una meta por alcanzar.