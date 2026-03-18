Una vez más Galilea Montijo dio de qué hablar luego de que se hiciera viral su comentario respecto al tratamiento estético que supuestamente se habría hecho el cual sería el causante de que su rostro luciera hinchado en los últimos días. Fue en el programa Hoy en el que la famosa conductora se habría referido a su “arreglito” y, con el sentido de humor que la caracteriza, habría dado detalles de lo sucedido.

Hace unos días Galilea Montijo fue tendencia y tema de conversación en las redes sociales luego de aparecer con el rostro visiblemente hinchado, lo que generó especulaciones sobre un posible procedimiento estético. Ante la ola de comentarios, la actriz guardó silencio, hasta que poco a poco reapareció en sus redes sociales.

Durante el programa Hoy del 17 de marzo, Galilea Montijo no evitó el tema y menos cuando se abordó en una de las secciones del matutino, en la que hablaron de temas de belleza, por lo que la conductora, quien estaba en compañía de Andrea Legarreta, lanzó el siguiente comentario: "Ya viene Semana Santa y muchas nos queremos ir a la playa, cuánto tiempo antes te lo tienes que hacer, porque luego uno se hincha", dijo la artista.

Ante este comentario, sus compañeros conductores y la gente del foro reaccionaron con risas, a lo que ella respondió: “Sí, luego, avísenme”. Aunque no dio detalles, sí dejó entrever que se sometió a un procedimiento estético, lo que explicaría la inflamación en su rostro. En redes los usuarios comentaron que algunos tratamientos (tales como rellenos de ácido hialurónico, toxina botulínica e hilos tensores) pueden provocar inflamación temporal, especialmente en los días posteriores a su aplicación.

No es la primera vez que Galilea enfrenta cuestionamientos por cambios en su imagen: anteriormente, la famosa ha sido señalada por someterse a diversos procedimientos estéticos, entre los que se incluyen bótox, tensores en cuello y abdomen, rinoplastia y aumento de busto.