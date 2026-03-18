Luego de que la periodista costarricense Adriana Toval declarara que desde hace seis meses sostiene una relación extramarital con Ángel Muñoz, esposo de la cantante Ana Bárbara, sorpresivamente personas del pasado que fueron muy allegadas a ella han salido a expresar su apoyo en medio de esta crisis personal.

De acuerdo con el programa "El Gordo y la Flaca", José Emilio, hijo de José María Fernández "El Pirrú", expareja de la "Reina Grupera, salió ante las cámaras a decir que, pese a que está distanciado, ella tiene todo su respaldo.

"Que bajeza de Ángel de estar con una mujer como Ana Bárbara: trabajadora, una dama echa y derecha con modales, con educación. Es como cambiar un McLaren por un vocho ", sentenció el joven, quien creció arropado por la cantante tras la muerte de su madre Mariana Levy en 2005.

José María se lanzó duró contra el esposo de la intérprete de "Bandido" aunque lamentó que la cantante se mantenga a su lado pese a las revelaciones sobre la supuesta infidelidad.

" No estoy loco, (Ángel) es una mala persona que se ha dedicado a hacerle el mal a mi mamá ", reveló.

Ana Bárbara enfrenta polémica por supuesta infidelidad de Ángel Muñoz

A inicios de marzo, Adriana Toval declaró en sus redes que desde septiembre de 2025 sostiene una relación con Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, hecho que sacudió a las redes y a los programas de farándula.

Incluso, Adriana concedió una entrevista para "El Gordo y la Flaca" donde reiteró sus dichos y compartió presuntas conversaciones de whatsapp que habría sostenido con Ángel.

Aunque Ana Bárbara no se ha referido al tema, el pasado 5 de marzo subió un video en el que retomó una de sus canciones de desamor: "Los besos no se dan en la camisa".

En dicha publicación, la mexicana aprovechó para hablar sobre las dificultades emocionales que trae una infidelidad.

Lo anterior provocó que sus fans se dividieran, algunos expresaron su apoyo a la Reina Grupera y otros la descalificaron.