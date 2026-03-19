Bárbara Mori sorprendió a sus seguidores al revelar que uno de los momentos más difíciles de su vida sucedió mientras disfrutaba de la fama y el éxito que le dio la telenovela Rubí, en 2004; durante una entrevista confesó que en dicha época de reconocimiento por su papel protagónico sufrió de depresión y alcoholismo. “Estaba vacía y bebía sin control”, contó la famosa.

Pese a estar en la cima del éxito tras protagonizar la exitosa telenovela Rubí, Bárbara Mori “estaba vacía por dentro”, así lo confesó durante una charla con el programa Trayectos by ESN Sunland, en la que dio detalles de cómo atravesó esos momentos y de qué forma salió adelante cuando se dio cuenta de que la fama y el dinero no le dieron la realización que esperaba y que el mundo asociaba con su imagen.

Mori aseguró que su rutina diaria de trabajo se convirtió en un tormento que la llevó a enfrentar problemas de alcoholismo y depresión. “Cuando hice Rubí tenía todo lo que se supone que debes de tener para llegar a la felicidad, a la plenitud y a la realización: el éxito, la fama y el dinero. Yo tenía las tres y tenía mucho de las tres, pero yo estaba vacía por dentro”, afirmó.

Explicó: “Yo llegaba a mi camerino todas las mañanas en Televisa, me miraba al espejo y me ponía a llorar y como no sabía cómo lidiar con mis emociones, tomaba mucho alcohol, me hacía mucho daño”.

La estrella reveló que la fama no le trajo felicidad, sino todo lo contrario, una profunda crisis emocional debido al mal manejo que tuvo ante la presión de la industria, buscando así refugio en el alcohol.

Del mismo modo, Bárbara Mori también habló abiertamente sobre cómo enfrentó ese vacío y cómo inició un proceso de introspección que cambió su vida: “Hasta que empecé una búsqueda para entender, dije: ‘Tengo todo esto y no soy feliz'. Y, todo lo contrario, cada vez estoy más alejada de esa felicidad, de esa plenitud, claramente hay algo que está mal aquí conmigo, entonces empecé esta búsqueda y cuando empecé a encontrar mi valor aquí adentro, el mundo de afuera dejó de ser una amenaza”, dijo.

Bárbara Mori y el precio de la fama: El vacío emocional tras el éxito de ‘Rubí’



La actriz #BárbaraMori ha sorprendido al público al revelar la oscura realidad que vivió tras el fenómeno internacional de la telenovela #Rubí. Pese a gozar de una estabilidad económica y una fama… pic.twitter.com/3Ju3sIi6ZV — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) March 19, 2026

Hoy, la actriz es reconocida a nivel internacional debido a su larga trayectoria profesional que incluyen decenas de trabajos tanto en televisión, como en cine.