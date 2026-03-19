El legendario actor de acción, Chuck Norris, fue hospitalizado de emergencia este miércoles en la isla de Kauai, ubicada en el estado de Hawái.

De acuerdo con reportes de TMZ, el experto en artes marciales de 86 años de edad fue atendido por una emergencia de salud, pero no dieron detalles sobre cuál fue la razón de su internamiento.

La noticia tomó al medio del espectáculo por sorpresa luego de que el pasado 10 de marzo, el actor subiera a sus redes sociales un video con motivo de su cumpleaños en el que se muestra entrenando karate al aire libre.

" Yo no envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de acción y juego en un día soleado para hacerte sentir joven. Estoy agradecido por un año más, por la buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que amo ", escribió.

Norris estaba entrenando en la isla el miércoles y, según uno de sus amigos, habló con él por teléfono y lo notó de buen humor, incluso haciendo chistes.

Cabe destacar que el actor se muestra activo en sus redes y constantemente sube imágenes de las películas que protagonizó en la década de los 70 y 80 cuando su destreza en deportes de contacto fueron el foco de atención de Hollywood.

Se convirtió en una figura icónica de la cultura popular, impulsado también por los conocidos 'Chuck Norris facts', frases satíricas y humorísticas sobre el actor que circulan en internet.

¿Quién es Chuck Norris?

Chuck Norris es un actor a que nació en 1940. Se destacó en el cine no sólo por su atractivo con las mujeres sino por su destreza en las artes marciales y su apariencia de tipo rudo que estuvo en auge al inicio de su carrera.

Su amplio conocimiento en artes marciales le permitió brillar en la pantalla grande junto con Bruce Lee, con quien grabó una de las peleas más icónicas del cine en "The Way of the Dragon", filmada en el Coliseo romano.

Norris tiene cinco hijos, se casó dos veces.

En 1958, cuando tenía 18 años, el actor contrajo matrimonio con Diane Holechek, de 17, con quien tuvo a Mike y Eric.

Reportes de medios estadounidenses, informaron que, en 1991, Chuck reconoció como hija a una joven que habría nacido en la década de los 60 durante su servicio militar.

De 1998 a la fecha, Norris está casado con Gena o'Kelly con quien tiene a los gemelos Danilee y Dakota, que también practican artes marciales. Son cinta negra.

¿Cuáles son las películas más famosas de Chuck Norris?

De acuerdo con medios especializados en cine, entre las películas más icónicas de Norris están:

El dragón , 1972

, 1972 Good guys wear black, 1978

A Force of ONe, 1979

Furia Silenciosa, 1982

McQuade, 1983

Prisioneros de guerra, 1984

Code of Silence, 1985

Rescate del infierno: prisioneros de guerra 2, 1985

Camino al infierno, 1994

Los indestructibles 2, 2012

Cabe destacar que hasta el momento no hay reporte sobre que Chuck Norris padezca alguna enfermedad.