De nueva cuenta, turistas internacionales haciendo de las suyas en contra de la cultura mexicana se han hecho virales en redes sociales. En esta ocasión, en TikTok exhibieron a una pareja de españoles agrediendo a un grupo de artesanas oaxaqueñas mientras trabajaban. ¿Qué pasó?

De acuerdo con un video compartido en redes, una pareja de turistas españoles enfrentaron las vendedoras de un mercado de diseño y artesanías de Oaxaca debido a que no le gustó que estuvieran escuchando música mientras vendían sus productos.

La usuaria @soynashhhh, artesana del mercado dijo en el video que compartió que los turistas reclamaron agresivamente a las vendedoras por poner música mientras se llevaba a cabo el mercado de diseño en un espacio comercial público.

En el clip, la usuaria cuestionó la forma en que los visitantes quieren ser tratados por parte de los locales: “Ahora resulta que los locales se deben hacer a los modos de los extranjeros y cómo nadie se mete a defender a nuestra gente. Hágame usted el favor”, señaló.

Asimismo, en los comentarios del video, la usuaria contó que dichas personas llegaron agrediéndolas y señalando que escuchaban música de “mi*rda” y que los productos que vendían estaban feos.

“Dijeron que escuchábamos música de mi*erda, que lo que vendíamos estaba feo (...) todo lo que hacemos es 100 por ciento hecho a mano lleno de cultura y tradición, y se pusieron así por la música. No escuchamos ni tumbados o reggaetón explícito”, explicó.

Según lo que se alcanza a escuchar en otro video, ambos turistas discuten con las artesanas por la música y uno de ellos las señala con el dedo y les dice en repetidas ocasiones: “La educación es internacional”. Por su parte, la otra turista se queja con las artesanas que se están defendiendo en la discusión y dice que “Le molesta”.

Tras hacerse viral el video, los internautas han expresado su indignación por el maltrato de los extranjeros que ya es común hacia la gente local y que suele ser expuesto en redes sociales.

“Ya basta, no podemos permitir esta clase de abusos”, “¿Por qué la autoridad no hace nada?”, “Que se vayan de Oaxaca para que no les moleste nada ni nadie”, “Españoleteros aprovechándose de la gente oaxaqueña”, comentaron en TikTok.

Hasta el momento no se han identificado a los turistas ni se ha dado otra versión sobre lo ocurrido a pesar de que los internautas le han pedido a la usuaria que compartió el video inicialmente que de más contexto o que suba el clip completo para evitar que la situación expuesta sea "malinterpretada".