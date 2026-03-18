Buenas noticias para algunos de los beneficiarios de las Becas Bienestar ya que en abril estarían cobrando más dinero, esto debido a que las autoridades confirmaron el depósito de un pago doble para los jóvenes que estén dados de alta en dos de los principales programa sociales enfocados hacia este sector. ¿Sabes cuáles son? Aquí te contamos todos los detalles de quiénes recibirán $11,600 pesos y quiénes $3,800 pesos.

Miles de estudiantes en México recibirán más dinero el mes que viene, luego de que autoridades confirmaron un pago doble en abril para beneficiarios de las Becas Bienestar; dicho depósito llegará luego de varios rumores y especulaciones que indicaban que se llevarían a cabo, pero sin tener aún la confirmación por parte de los encargados de entregar la ayuda.

En un comunicado, las autoridades de las Becas Bienestar señalaron los montos que se entregarán, ya que algunos de los beneficiarios cobrarán $11,600 pesos, mientras que otros $3,800 pesos.

¿Quiénes recibirán pago DOBLE de $11,600 pesos de las Becas Bienestar?

Los inscritos en Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán en abril la cantidad de $11,600 pesos, correspondiente a dos bimestres con pagos de $5,800 pesos en cada uno; es importante mencionar que este programa cuenta con 425 mil alumnas y alumnos universitarios inscritos.

¿Quiénes recibirán pago DOBLE de $3,800 pesos de las Becas Bienestar?

Los alumnos que están registrados en la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior recibirán el apoyo acumulado de $3,800 pesos. Se espera que dicha cantidad de dinero sea depositada a los más de 4.1 millones de estudiantes de bachillerato de escuelas públicas que se encuentran inscritos, según datos de los Programas del Bienestar.

¿Cuándo se deposita el pago doble?

En el comunicado compartido por Programas del Bienestar se informó que el pago doble de la Beca Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizará en abril, pero no compartieron las fechas. “La Secretaría de Educación Pública anunció la dispersión de recursos de las Becas para el Bienestar el próximo mes y detalló que las fechas de pago serán dadas a conocer próximamente”, se lee en el mensaje.