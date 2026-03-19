¿Estás por iniciar tu trámite de visa americana de turista? Las fechas de citas disponibles varían en la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México. Mientras algunos tienen citas casi inmediatas, otros tienen tiempos de espera de más de un año.

Te dejamos el calendario con nuevas fechas para tramitar la visa americana por primera vez, de acuerdo con el Servicio Oficial de Citas de Visa. Si quieres tu cita con mayor rapidez, elige un consulado con fechas de cita más cercanas.

¿Cuándo hay citas para tramitar la visa por primera vez?

Ciudad Juárez: 30 de abril de 2027.

30 de abril de 2027. Guadalajara: 28 de septiembre de 2026.

28 de septiembre de 2026. Hermosillo: 27 de julio de 2026.

27 de julio de 2026. Matamoros: 17 de agosto de 2026.

17 de agosto de 2026. Mérida: 23 de abril de 2026.

23 de abril de 2026. Ciudad de México: 12 de mayo de 2026.

12 de mayo de 2026. Monterrey: 30 de junio de 2026.

30 de junio de 2026. Nogales: 5 de abril de 2026.

5 de abril de 2026. Nuevo Laredo: 5 de abril de 2026.

5 de abril de 2026. Tijuana: 5 de abril de 2026.

La Embajada señala en su página de internet que los solicitantes deben demostrar que sólo van para realizar viajes cortos y no pretenden quedarse. “Deben demostrar lazos sociales, económicos, y de cualquier tipo en su país de origen para garantizar que el aplicante regrese después de su visita legal y temporal”, apuntan.

Para que se cumpla el punto anterior, será necesario que demuestres que cuentas con los fondos económicos suficientes para ir y regresar de Estados Unidos.

Los oficiales consulares pueden rechazar tu visa si no demuestras los lazos con tu país, mientes en la aplicación o no cuentas con los fondos suficientes para realizar el viaje.

El día de tu entrevista, debes presentarte en la embajada o consulado que te corresponde. Únicamente necesitarás presentar a la confirmación impresa del formulario DS-160 y tu pasaporte mexicano vigente.

Sin embargo, es recomendable que también lleves impresa tu confirmación de cita con instrucciones y el comprobante de recibo de pago.

La entrevista con el oficial consular es en español. Generalmente dura menos de dos minutos, pero depende de cada caso e historial del solicitante.

Te pedirá tu pasaporte y formulario DS-160. Se basará en este último para hacerte las preguntas, por lo que es MUY IMPORTANTE que tus respuestas coincidan con la información que proporcionaste en el DS-160. Si no es así, puede ser que enfrentes más preguntas para aclarar tus contradicciones.

Con base en la entrevista, el oficial consular decidirá si te aprueba o rechaza la solicitud de visa y dará instrucciones sobre cuándo y dónde recogerla.