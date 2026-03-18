Si tu conexión se ha vuelto más lenta de lo normal, las páginas tardan en cargar o el streaming se corta constantemente, es posible que alguien esté usando tu internet sin permiso. Este problema es más común de lo que parece y puede afectar tanto la velocidad como la seguridad de tu red. Aquí te explicamos cómo saber si te están robando el WiFi y el truco definitivo para bloquear intrusos desde hoy mismo. ¡Anótalo!

Uno de los temas que más preocupa a los usuarios de internet es el robo de la señal de su módem de casa. Miles de personas reportan que su conexión WiFi se hace más lenta en ciertas horas del día, lo que los hace sospechar de que sus vecinos u otras personas se están “colgando” de su red.

Por fortuna, existe un truco que sirve para conocer si hay más personas que están utilizando el internet de tu casa sin tu permiso; para averiguarlo, lo único que tienes que hacer es seguir unos sencillos pasos y listo.

¿Cómo saber si están conectados al módem de mi casa?

Para saber si están conectados al internet de tu casa, haz lo siguiente:

Paso 1 . Accede a la configuración del router en el navegador web; normalmente, las IP más comunes son 192.168.0.1, 192.168.1.1 o 10.0.0.1.

Paso 2 . Inicia sesión con el usuario y contraseña (generalmente vienen en la etiqueta del módem)

Paso 3 . Buscar una sección llamada "Dispositivos conectados“ o ”Clientes DHCP".

Paso 4 . Verás una lista de todos los dispositivos actualmente conectados y la dirección MAC, IP o bien, el nombre del dispositivo.

El truco para bloquear intrusos del WiFi para siempre

Para evitar que se sigan robando tu internet, cambia la contraseña frecuentemente (letras mayúsculas y minúsculas, números, símbolos), usa cifrado WPA3 o WPA2 en la configuración del router, oculta el nombre de tu red y habilita el filtrado por dirección MAC, con el que sólo permitirás dispositivos específicos.

¿Cómo saber si hay gente conectada a mi WiFi?

Recuerda que las señales más claras de que alguien está conectado a tu WiFi son:

-Internet lento sin razón aparente

-Desconexiones frecuentes

-Dispositivos desconocidos conectados

-El router parpadea aunque no estés usando internet