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Cruz Azul llega a la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX en segundo lugar de la tabla, acumulando 26 puntos, sin embargo, llegará este viernes como visitante con un Mazatlán que busca remontar posiciones.
A seis rondas de que el Torneo de la liga mexicana de futbol se defina te damos la lista de los encuentros que no te puedes perder.
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¿Dónde ver Mazatlán vs Cruz Azul de la Liga MX?
Los Cañoneros recibirán en su casa a la Máquina cementera este 20 de marzo, te decimos dónde ver este apasionante partido.
- Transmisión EN VIVO y gratis: Azteca 7
- Horario: 9:06 pm
El equipo de Sergio Bueno buscará superar la derrota que sufrió en la jornada 11 ante las Águilas del América tras caer 2-0 en el Estadio Azulcrema con goles de Raphael Vega y Vinicius Moreira.
La expectativa para los Cañoneros es dar un juego como el que enfrentó contra el León donde arrasó 4 goles a 2, pero en esta ocasión el rival a vencer, Cruz Azul.
Durante el Torneo Clausura 2026, el equipo de Nicolás Larcamón está teniendo una gran participación en la liga permitiéndole estar en el top de la tabla por varias semanas peleándose los puntos con el líder, las Chivas del Guadalajara.
Aunque están los números en la tabla todo se definirá en la cancha este fin de semana.
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¿Qué partidos de la Liga MX se juegan en la jornada 12?
Los partidos que van a disputarse del 20 al 22 de marzo en el Torneo Clausura 2026 son:
Viernes 20
- Necaxa vs Tijuana: 7:00 pm
Sábado 21
- Atlas vs Querétaro: 5:00 pm
- San Luis vs León: 7:00 pm
- Monterrey vs Guadalajara: 7:05 pm
- Pumas vs América: 9:10 pm
Domingo 22
- Pachuca vs Toluca: 5:00 pm
- Santos vs Puebla: 5:00 pm
- Juárez vs Tigres: 7:00 pm
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