El próximo barco de la flota de Disney Cruise Line se llamará Disney Believe, en homenaje a los soñadores y a los que se atreven a actuar para perseguir su propio “felices para siempre”.

El Disney Believe es la cuarta entrega de la innovadora clase Wish de Disney Cruise Line, que ha redefinido las vacaciones familiares en el mar.

Una característica de diseño distintiva de la clase Wish es el diseño característico de cada barco, un tema imaginativo que da forma a cada parte de la experiencia de los huéspedes, desde el entretenimiento en vivo hasta los lugares y la decoración.

Al igual que sus barcos gemelos, el Disney Wish, con temática de encanto; el Disney Treasure, con temática de aventura; y el Disney Destiny, con temática de héroes y villanos—, el Disney Believe tiene su propia historia única que contar: una de promesas y posibilidades.

Lleno de poderosas historias de personajes de Disney que creen en sí mismos, en sus sueños, en la promesa y la posibilidad de un mejor mañana, el Disney Believe dará vida a los mundos mágicos de “Encanto” y “Frozen”, a los pozos de los deseos de “Blancanieves y los siete enanos” y a las profundidades del mar con “Moana” y “La Sirenita”.

En la actualidad, Disney Experiences está viviendo un crecimiento mayor que nunca en la historia de la empresa. Al incorporarse a la flota durante esta expansión sin precedentes, el Disney Believe se basa en el legado de Disney Cruise Line de combinar una narración envolvente con tecnología de vanguardia para crear experiencias vacacionales únicas, como solo Disney lo sabe hacer.

La expansión en curso aumentará la flota a 13 barcos para 2031, incluido el Disney Adventure, que zarpó en su viaje inaugural desde Singapur el 10 de marzo; el Disney Believe, previsto para finales de 2027; la introducción de una nueva clase de barcos en 2029; y un acuerdo entre Disney y Oriental Land Co., Ltd. (OLC) para llevar las vacaciones en crucero de Disney en Japón en 2029.