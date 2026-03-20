La muerte de Chuck Norris, legendario actor de acción y artes marciales, a los 86 años, tomó por sorpresa a sus compañeros con los que compartió pantalla en Hollywood.

Este viernes 20 de marzo se informó sobre el deceso de Norris y sus miles de fans se abalanzaron a las cuentas de redes del actor para dejar sus condolencias. Entre esos mensajes se puede leer el de un integrante de la polémica familia Aguilar.

Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, dedicó unas palabras para despedir a Chuck Norris, demostrando que era un ferviente admirador de sus películas y habilidades en las artes marciales.

" Me niego a creerlo, es inmortal ", escribió Emiliano Aguilar horas después de que el actor Jean-Claude Van Damme también dejara un par de emojis para despedir a su entrañable amigo.

Entre los miles de comentarios que han dejado influencers y fanáticos, todos coinciden en la leyenda que es Chuck Norris no solo en la actuación sino en las artes marciales, disciplina con la que inspiró a varias generaciones.

Foto: Chuck Norris/ IG

¿Qué actores dieron el último adiós Chuck Norris?

En redes se viralizaron las condolencias de actores del cine de acción como Silvestre Stallone y Jean-Claude Van Damme.

Stallone compartió una foto con Norris tomada en el rodaje de "Los indestructibles 2", y en ella se lee el siguiente mensaje:

" Me lo pasé muy bien trabajando con Chuck. Era todo americano en todos los sentidos. Gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia ", escribió el protagonista "Rocky Balboa".

Por su parte, Jean-Claude Van Damme, destacado actor y campeón de artes marciales, se sumó a los mensajes de despedida e incluyó fotos con Norris y John Travolta.

"Mis más profundas condolencias por el fallecimiento de mi amigo, Chuck Norris. Nos conocimos desde mis primeros años, y siempre respeté al hombre que fue. Mi corazón y mis oraciones están con su familia. Nunca será olvidado ", escribió el actor.

¿Chuck Norris formó parte del Cuerpo de Marines?

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos lamentó el deceso del campeón en artes marciales y reveló que " Norris no se unió al Cuerpo de Marines... el Cuerpo de Marines solicitó su ingreso a él ".

Reconocieron que el protagonista de "A Force One" es "una de las poco más de 100 personas que han recibido el título de Infante de Marina Honorario en los 250 años de historia del Cuerpo".

Chuck Norris didn't join the Marine Corps...the Marine Corps applied to him.



Heaven’s streets have always been guarded by Marines. Today, Chuck Norris reported for duty.



We mourn the passing of Chuck Norris, a @usairforce veteran, who also became an honorary Marine in 2007… pic.twitter.com/fytKZxPHcK — U.S. Marines (@USMC) March 20, 2026

¿Cómo fue la legendaria pelea de Chuck Norris vs Bruce Lee?

Cabe recordar que debido a su amplio conocimiento en artes marciales le permitió brillar en la pantalla grande junto con Bruce Lee en los primeros años de su carrera.

Norris y Lee protagonizaron una de las peleas más icónicas del cine de acción que dura casi 8 minutos que está inmortalizada en la película: "The Way of the Dragon", filmada en el Coliseo romano.