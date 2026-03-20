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En el marco delNacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se prevé que este viernes 20 de marzo cerca de 2 mil personas se manifiesten en tres puntos importantes de la Ciudad de México.

Al igual que lo han hecho en los dos últimos días, en donde han bloqueado vialidades importantes como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y las inmediaciones del Zócalo, en su tercer día de protestas, los maestros se movilizarán en los siguientes puntos:

  • Afore XXI Banorte, ubicado en Paseo de la Reforma 489, de donde se trasladarán a otros edificios de esta dependencia
  • Ángel de la Independencia para luego marchar hacia el Zócalo

Los maestros se han concentrado en el edificio de la Afore, al corte de las 10:00 se reportaba el arribo de los primeros contingentes de la CNTE.

Se prevé que el contingente se dirija Palacio Nacional donde "concluirán su paro nacional", el cual está programada para las 2:00 de la tarde.

¿Qué calles y avenidas estarán afectadas por las protestas de la CNTE?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, ya se encuentra cerrada la lateral de Paseo de la Reforma, a la altura del edificio de la afore.

"Con dirección al Poniente a partir de la Glorieta del Ángel de la Independencia hasta Circuito Interior", precisaron.

Alternativa vial:

  • Avenida Chapultepec
  • Circuito Interior

El servicio del Metrobús reportó afectación a en la Línea 4 por la presencia de manifestantes, dejando sin servicio las estaciones:

Alameda Oriente

Pantitlán a San Lázaro

Línea 4 - Ruta Norte

Cabe recordar que la CNTE mantiene su plantón en la plancha del Zócalo donde las autoridades informaron terminarán con el paro nacional de 72 horas tras marchar por las principales calles del Centro Histórico.

De acuerdo con la ruta que tomaron en la marcha del pasado 19 de marzo, la manifestación de la CNTE podría avanzar por las mismas calles tras salir del Ángel de la Independencia:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Calle 5 de mayo

A su paso podrán provocar afectaciones a la vialidad y suspensión del servicio del Metrobús

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