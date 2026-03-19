El Gabinete de Seguridad de México informó este jueves de un operativo militar en el que resultaron abatidos 11 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, y también quedó detenida y posteriormente liberada una hija del 'Mayo' Zambada, líder del grupo criminal, preso en Estados Unidos.

El despliegue, encabezado por la Secretaría de Marina en Sinaloa, se realizó en diversos municipios en medio de la ola de violencia que vive ese estado mexicano.

¿Por qué liberaron a la hija de "El Mayo Zambada"?

La dependencia detalló por qué fue liberada la mujer:

"Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra , por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley"

En ese estado se libra desde finales de 2024 una pugna interna del Cártel de Sinaloa, al que Washington declaró el año pasado grupo terrorista, tras la detención en julio de ese año de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador de la organización, entregado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del 'Chapo' Guzmán.

Según esa dependencia, en el operativo también fue detenido un integrante de la facción del "Mayo" Zambada.

La operación fue desplegada a casi un mes de que fuerzas federales abatieran a Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de las organizaciones criminales más grandes de México.

🚨🪖¡LA DEJARON IR!, Así fue el momento exacto en el que elementos federales liberaron a Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, luego de que habitantes de El Salado le exigieran a los agentes que la bajaran del helicóptero. pic.twitter.com/ZPUjMDvo0Q — TM Noticias (@TmNoticiass) March 19, 2026

Tanto el cártel de Sinaloa como el CJNG son consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.

La acción contra "El Mencho" generó una asonada criminal por parte de su organización que incluyó bloqueos de carreteras y ataques a negocios en diversos puntos del país.

México ha incrementado las detenciones de criminales y las incautaciones de droga, en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para detener el tráfico de drogas, en particular de fentanilo.

*Con información de AFP