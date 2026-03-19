Luego del impacto mediático que tuvo Ring Royale, proyecto encabezado por Poncho De Nigris, el polémico Adrián Marcelo usó sus redes para enviarle un contundente mensaje.

"No somos amigos, pero te respeto Poncho De Nigris y te felicito mucho por lo logrado el domingo. Enhorabuena ", escribió el influencer en sus redes sociales pese a que en otras ocasiones lo ha criticado.

Adrián Marcelo reconoció el esfuerzo que hizo el esposo de Marcela Mistral, ganadora de la pelea estelar, para convencer a actores, creadores de contenido y drags subirse al ring este fin de semana en la Arena Monterrey.

“Tener la piel gruesa en este negocio no es para todos. Cuando le chingas y te levantas todos los días, aunque el 'viento esté en contra', las cosas tienden a funcionar.

" Puedo criticar mil cosas tuyas y actitudes, pero jamás tus deseos de proveer y proteger a tu familia a través del trabajo honesto. Eso es lo que hace un REGIO ejemplar ", aseguró el creador de contenido que desde que salió de la Casa de los Famosos se colocó en el ojo público por sus comentarios ácidos y su facilidad de generar polémica ya sea en plataformas o en la misma televisión.

Las peleas de Ring Royale se transmitieron por Youtube el pasado 15 de marzo, en donde Julio César Chávez, Mariana ‘Barby’ Juárez y Poncho De Nigris fueron de los personajes que encabezaron la mesa de comentaristas.

Según los propios reportes del evento, en esta primera edición Ring Royale rompió récord de transmisión en vivo en esa plataforma, contabilizando cerca de 6 millones de personas conectadas simultáneamente.

¿Quiénes pelearon en la primera edición de Ring Royale en Monterrey?

Las personalidades del mundo de la farándula que se subieron al ring en esta primera edición de Ring Royal fueron:

Alfredo Adame vs Carlos Trejo

vs Carlos Trejo Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Aldo De Nigris vs Nicolla Porcella

vs Nicolla Porcella Bullterrier vs Abelito, ganador de La Casa de los Famosos

Entre cada encuentro hubo presentaciones musicales y peleas de Free Style.