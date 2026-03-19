El nombre de Inés Sainz está dando de qué hablar en internet luego de una entrevista que le dio a Jorge El Burro Van Rankin para su canal de YouTube, en la que habló sobre la ocasión en que fue acosada por un jugador brasileño recién fichado por el AC de Milán.

Según contó, la periodista deportiva sufrió el episodio de acoso mientras buscaba entrevistar a un futbolista brasileño que acababa de unirse a las filas del equipo Associazione Calcio Milan. No dio nombres ni especificó la fecha, pero apuntó que se trató de un elemento ofensivo mientras ejercía su labor periodística en el extranjero.

La también presentadora de TV Azteca recordó que buscó la entrevista con dicho jugador tras llegar a Milán, luego de ello, concretó el encuentro junto a su equipo de reporteo en un hotel frente a la Gran Estación de Milán.

“Él accede. Se estaba quedando en un hotel frente a la Gran Estación de Milán y dice: ‘Le puedo dar la entrevista en el hotel’. Es común. Entonces yo voy con mi camarógrafa, (...) entramos y nos dijeron que la entrevista iba a ser en la salita de la suite”, contó.

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Agregó que fue recibida por el representante del jugador, pero antes de la entrevista le pidió a la camarógrafa que se retirara de la habitación: “Empecé a sentir el ambiente peligroso”, señaló ya que su acompañante no regresaba a la suite y el hombre se estaba acercando a ella de forma sugerente.

“Esto ya es un encerrón”, recordó. “Él se empieza a acercar de manera… A quererte acercar, a quererte abrazar, a quererte besar (...) Terrible momento”, contó.

Agregó que se defendió sacando sus dotes como taekwondoin dándole una patada: “Saqué todo lo que tenía, le di una patada con todo”, en este punto de su narración Van Rankin le preguntó si lo había hecho en sus genitales, a lo que ella asintió.

Sainz contó que el futbolista la alcanzó a tocar en un abrazó e intentó darle un beso en la boca: “Quería forzarme a besarlo”. Después de ello, tocó la puerta para poder salir y en eso, entró su camarógrafa y ambas se fueron.

Asimismo contó que no había revelado estos detalles de dicho episodio con la estrella del club italiano para proteger su carrera, de lo contrario se habría cerrado las puertas en muchos lugares, aunque le hubiera hecho un escándalo al acosador y posiblemente le habría arruinado su carrera.

“Me lo guardé (...) Por proteger mi carrera. Si eres la que está haciendo problema, te puedo asegurar que me cierro las puertas en todos lados después”, señaló.

En los comentarios de dicha entrevista, los internautas dieron los posibles nombres del acosador, según los datos que proporcionó, entre ellos destaca Ronaldinho y Rivaldo, siendo éste último el más señalado.