¿Sabías que los bancos en México permanecerán cerrados por 4 días en abril 2026? Sí y es muy importante que te enteres qué fechas exactas no abrirán, para que tomes tus precauciones y programes tu visita a la sucursal bancaria de tu preferencia, sobre todo, si tienes que hacer pagos, depósitos o algún trámite urgente.

Miles de cuentahabientes en México deberán estar prevenidos ya que el próximo mes se espera que haya un cierre bancario de hasta 4 días consecutivos, lo que podría afectar varios de los principales trámites.

Como lo explica BBVA, si necesitas pagar tu tarjeta de crédito, realizar un depósito o hacer un trámite en ventanilla, saber con anticipación cuándo estarán cerradas las sucursales te ayudará a evitar recargos, intereses o retrasos.

¿Qué fechas estarán cerrados los bancos en México en abril 2026?

Anota las siguientes fechas en tu calendario porque será durante estos días cuando no estén abiertos los bancos:

2 de abril (Jueves Santo)

(Jueves Santo) 3 de abril (Viernes Santo)

(Viernes Santo) 4 de abril (Sábado de Gloria)

(Sábado de Gloria) 5 de abril (Domingo de Resurrección).

De acuerdo con BBVA, “si desconoces que los bancos cierran en Semana Santa, podrías enfrentarte a intereses moratorios o incluso al bloqueo temporal de tu cuenta en caso de que no pagues tu línea de crédito”.

Considera que los que cerrarán serán los bancos, pero podrás hacer uso de tu cuenta a través de herramientas como las aplicaciones, las cuales dan acceso las 24 horas a diferentes movimientos, incluso en días inhábiles.

¿Qué bancos cerrarán en Semana Santa 2026?

Los bancos que podrían cerrar durante el Jueves y Viernes Santo son:

-BBVA

-HSBC

-Santander

-Inbursa

-Banamex, entre otros.

¿Qué operaciones se verán afectadas por el cierre de 4 días de bancos en México en abril 2026?

Durante estos días, las sucursales permanecerán cerradas, por lo que no podrás realizar:

-Trámites en ventanilla

-Depósitos en caja

-Apertura de cuentas

-Asesorías personalizadas.

¿Qué servicios SÍ funcionarán durante el cierre de bancos en México por Semana Santa?

Aunque los bancos cierren físicamente, podrás realizar las siguientes acciones:

-Utilizar cajeros automáticos (ATM)

-Banca móvil y apps

-Transferencias electrónicas (SPEI)

-Pagos con tarjeta.

¿Qué hacer antes del cierre de bancos en México por Semana Santa abril 2026?

Para evitar contratiempos durante estos 4 días, se recomienda:

Retirar efectivo con anticipación Programar pagos importantes Evita retrasos en servicios, tarjetas o créditos. Asegúrate de tener fondos suficientes.

¿Por qué cierran los bancos en Semana Santa?

El cierre ocurre porque la Semana Santa está considerada como periodo inhábil para el sector financiero en México. Cada año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica el calendario oficial de los días inhábiles bancarios; de manera general, los bancos cierran en los mismos días festivos que las oficinas gubernamentales