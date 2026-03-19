Una mujer murió luego de caer desde el piso 11 de un edificio ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, lo que provocó una ftuerte movilización de servicios de emergencia.

¿Qué ocurrió en Reforma?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), el reporte se recibió tras la caída de una persona desde un balcón de un edificio localizado casi en la esquina de Reforma y la calle Belgrado.

Al llegar al sitio, elementos policiacos confirmaron que se trataba de una mujer que, presuntamente, se habría arrojado desde el inmueble, perdiendo la vida en el lugar.

Tras los hechos, la zona fue acordonada por autoridades capitalinas, mientras que peritos realizan las diligencias correspondientes

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial las circunstancias que llevaron a la caída de la mujer, por lo que la investigación continúa en curso.