Emily Ratajkowski volvió a acaparar la atención al aparecer con un llamativo traje de baño rojo que evocó de inmediato el icónico estilo de Baywatch. La modelo y actriz, reconocida por su influencia en el mundo de la moda, fue captada disfrutando de un día de piscina mientras lucía esta prenda que resaltó por su diseño sencillo, deportivo y vibrante.

La elección del bañador no pasó desapercibida, pues el rojo intenso y el corte clásico hicieron recordar a los emblemáticos atuendos utilizados en la famosa serie de los años noventa.

Su aparición generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios y seguidores destacaron el guiño al estilo playero de “Baywatch”. “Bellísima”, “Mi mujer” y “Guapísima” fueron algunos de los comentarios.

Esta aparición de Emily Ratajkowski se da después de que hiciera oficial su relación con el director de cine francés Romain Gavras. Sí, ¡el ex novio de Dua Lipa!

A finales de febrero, la modelo recurrió a las redes sociales para compartir varias fotos amorosas con Gavras, de 44 años. La publicación incluía una instantánea de la pareja acurrucada en una mesa.

La nueva pareja fue vinculada románticamente por primera vez en noviembre pasado, cuando fueron vistos besándose en la ciudad de Nueva York.

Anteriormente, Emily Ratajkowski ha tenido romances con Harry Styles, Shaboozey y el comediante Eric André. También fue fotografiada besando al artista neoyorquino Jack Greer y tuvo un muy breve romance con el comediante Pete Davidson.

Las imágenes salen a la luz luego de que se resolviera su divorcio de su ex pareja Sebastian Bear-McClard. Tras separarse de Bear-McClard, Emily Ratajkowski aparentemente se declaró bisexual en octubre de 2022 después de publicar un clip de TikTok.

Al mes siguiente, expresó a la revista Harper's Bazaar: “Creo que la sexualidad es una escala móvil. Realmente no creo en la gente heterosexual. Quiero poder divertirme con la forma en que me presento en el mundo sin sentirme como una mala feminista o una buena feminista”.

Por ahora, la estrella de redes sociales continúa deslumbrando. Recientemente asistió al after party de Vanity Fair e irradió belleza con un vestido de terciopelo.