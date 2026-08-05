Las primeras investigaciones sobre el móvil del homicidio de César Gastelum, un influencer mexicano, apuntan a publicaciones que hizo la víctima sobre un grupo criminal, informaron el miércoles las autoridades.

César Gastelum fue asesinado de un balazo el martes de noche durante una transmisión en vivo en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, sumido en una guerra sangrienta entre facciones del cártel fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Gastelum, con más de 500,000 seguidores en TikTok, se encontraba con dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto en redes sociales transmitido en vivo. Una motocicleta se detuvo de repente a su lado y uno de los dos ocupantes le disparó en la cabeza.

El crimen quedó registrado en el directo -retirado luego por la plataforma- y en cámaras de seguridad.

"Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo", escribió en X el gabinete de Seguridad, que agrupa las dependencias responsables en esta materia.

No precisó qué organización criminal, pero desde 2024 están enfrentadas dos células del Cártel de Sinaloa en una guerra que ha dejado más de 2,000 muertos: una liderada por los hijos del "Chapo" y otra por los seguidores del cofundado r Ismael "El Mayo" Zambada tras su captura en Estados Unidos.

A los influencers locales se les vincula normalmente con bandos criminales en disputa, según la prensa mexicana, que explica estas muertes como venganzas o intimidación.

VIDEO.

En México, un influencer (cesar gastelum) estaba haciendo un stream en kick y unos sicarios lo mataron en vivo



El tipo hacia contenido alucin (asi le dicen a los que aspiran a ser narcos)

dicen que podría ser un ajuste de cuentas pic.twitter.com/UzTjD2fguP — ElBuni (@therealbuni) August 5, 2026

La influencer Valeria Márquez, quien compartía contenido sobre belleza, fue asesinada por ejemplo en mayo de 2025 en Jalisco también cuando hacía una transmisión en vivo. Las autoridades ligaron el homicidio con su expareja, el hijo de un cabecilla del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).