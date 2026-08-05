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Un influencer mexicano fue asesinado a balazos la noche del martes mientras transmitía en vivo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante del convulso estado de (noroeste).

César Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, hacía un directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le disparó en la cabeza.

En ese momento se interrumpió la transmisión, que posteriormente fue retirada por la plataforma, aunque portales de noticias conservaron parte del video y han difundido el imágenes del ataque.

Los primeros reportes de la policía local dieron cuenta de la muerte de un repartidor, pero con la grabación y varios testimonios fue identificado posteriormente como Gastelum, que según la prensa tenía unos 25 años y difundía contenido sobre estilo vida.

El ataque ocurrió en una concurrida plaza comercial cercana a la sede de la fiscalía de Sinaloa en Culiacán, la capital estatal.

Fueron desplegados militares y policías mientras expertos forenses recabaron evidencia y retiraron el cuerpo, según imágenes de televisoras locales.

Este distrito es sacudido desde hace dos años por las pugnas internas del poderoso cartel local.

La prensa local señala que una decena de , algunos de ellos presuntamente relacionados con bandas criminales, han sido asesinados en los últimos años en Sinaloa.

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