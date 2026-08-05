Kim Kardashian conquistó las redes sociales al compartir una serie de fotografías de sus vacaciones de verano, donde dejó ver su espectacular figura enfundada en un diminuto bikini café.

La empresaria y estrella de televisión se mostró disfrutando de días de descanso en medio de un entorno natural. Entre las postales más comentadas destaca una en la que Kim aparece practicando paddle board sobre un tranquilo lago, combinando relajación y actividad física mientras disfruta del clima veraniego. Con su característico estilo, la celebridad posó provocando una ola de reacciones y elogios.

Las fotografías llegan en un momento particularmente sensible para la familia Kardashian-Jenner, que recientemente enfrentó la pérdida de Mary Jo Campbell, madre de Kris Jenner y abuela de Kim Kardashian. La matriarca falleció el pasado 16 de julio a los 91 años.

De acuerdo con reportes difundidos posteriormente, Campbell falleció a causa de un paro cardiopulmonar agudo tras una larga lucha de varios meses contra un cáncer de pulmón metastásico. La noticia conmocionó a la familia, que ha compartido públicamente algunos momentos de duelo y homenaje en honor a quien fue una figura fundamental en sus vidas.

Días después de la cremación, los integrantes del famoso clan viajaron desde Los Ángeles hasta el hotel La Valencia, ubicado en La Jolla, California, para realizar una emotiva celebración de vida.

La fecha también tuvo un significado especial, ya que coincidió con el que habría sido el cumpleaños número 92 de la abuela de las Kardashian. Durante la ceremonia, Kim Kardashian fue vista manteniendo una actitud seria y reservada mientras acompañaba a sus seres queridos en uno de los momentos más difíciles del año.

A pesar del reciente duelo, Kim ha encontrado espacios para retomar algunas de sus actividades habituales y disfrutar de momentos de tranquilidad. Sus recientes vacaciones reflejan precisamente esa búsqueda.

También se enfoca en la expansión de su marca. En las últimas semanas, SKIMS ha recurrido a figuras reconocidas para promocionar distintas líneas de productos.

Recientemente, el actor Will Ferrell participó en una campaña para la colección masculina de la firma, mientras que la modelo Hailey Bieber fue la imagen de la línea Everyday Cotton, enfocada en prendas básicas y lencería de uso diario.

Desde su lanzamiento oficial en 2019, SKIMS se ha convertido en una de las marcas más exitosas del sector de la moda y la ropa moldeadora, alcanzando una valoración estimada de miles de millones de dólares.

Kim Kardashian ha explicado en diversas ocasiones que la idea de SKIMS nació a partir de una necesidad propia.

Según ha contado, durante años tuvo dificultades para encontrar prendas moldeadoras que coincidieran con su tono de piel y llegaba incluso a modificar algunas piezas por cuenta propia para adaptarlas mejor a sus necesidades.