La influencer Estefanía Coppola desató las críticas de los internautas luego de publicar un video en el que aseguró que planeaba celebrar su boda en el Castillo de Chapultepec y que la renta del recinto costaba un millón de pesos. Incluso, su padre comentó que ese precio le parecía "barato".

Tras la viralización del video, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró que el Castillo de Chapultepec no fue rentado para un evento privado y aseguró que la influencer sólo asistió a una visita guiada.

Aquí te contamos qué dijo la influencer, cómo reaccionaron las redes sociales y cuál fue la respuesta oficial del INAH.

¿Qué dijo Estefanía Coppola sobre casarse en el Castillo de Chapultepec?

En un video publicado en TikTok, que ya supera 1.6 millones de reproducciones y acumula más de 2 mil comentarios, Estefanía Coppola documentó una visita guiada al Castillo de Chapultepec.

Al inicio del video explicó que ella y sus padres acudieron para conocer el lugar donde, según dijo, sería el venue para su boda.

"Venimos a ver el venue para mi boda en el Castillo de Chapultepec... Ya me comentaron que lo que se renta del Castillo es esta parte; lo de adentro no se puede porque hay que cuidarlo".

La creadora de contenido agregó que le informaron que el costo sería de un millón de pesos.

"Y el precio es de un millón de pesos. Es mucho dinero, pero casarte en el Castillo de Chapultepec creo que no tiene precio".

Después preguntó a su padre si pagaría esa cantidad para que ella pudiera casarse ahí, a lo que contestó:

"Pues sí, realmente está barato; está bonito, exclusivo".

Redes sociales cuestionan la supuesta renta del Castillo

Algunos usuarios de TikTok se mostraron molestos, pues consideraron que un recinto histórico no debería rentarse para eventos sociales. Mientras que otros pusieron en duda las declaraciones de la influencer, asegurando que su información era falsa.

Otros más bromearon con el poder adquisitivo del padre, pidiendo que les prestara dinero.

Entre los comentarios destacan:

" ¿Por qué están rentando el Castillo de Chapultepec ? ¡Es patrimonio!"

"Dile a tu papá que me preste una feria."

"Me quedé tieso cuando dijo el papá que un millón de pesos era barato."

"No puedo creer que un lugar histórico se rente para fiestas."

"Yo pregunté el año pasado y me dijeron que era imposible."

"No estoy diciendo que me sobran,peeeeero1 millón se me hace bastante razonable para casarte en el castillo de Chapultepec".

INAH desmiente que el Castillo de Chapultepec se rente para bodas

Ante la polémica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia publicó un comunicado en X en el que aclaró la situación.

El organismo señaló que es falso que el Castillo de Chapultepec haya sido rentado para una boda o para cualquier otra actividad de corte social.

Asimismo, explicó que la visita de Estefanía Coppola formó parte de la programación habitual del recinto.

"Es falso que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, haya rentado sus instalaciones para alguna actividad de corte social."

El INAH detalló que la influencer participó en un recorrido junto con alrededor de 20 personas, realizado únicamente por espacios abiertos al público y por el cual hubo un pago de por medio conforme a la ley.

#INAHInforma 📢



Es falso que el Castillo de Chapultepec @Museodehistoria haya sido rentado para una boda. La visita de Estefanía Coppola y otras 20 personas fue una visita programada, por espacios abiertos al público, con supervisión del INAH y pago de derechos conforme a la ley pic.twitter.com/DH0WfL3Izu — INAH (@INAHmx) July 29, 2026

¿Se pueden realizar bodas en el Castillo de Chapultepec?

De acuerdo con la página oficial del INAH, el Castillo de Chapultepec únicamente permite la realización de eventos de carácter cultural, académico o científico.

Mientras que no están permitidos eventos sociales o empresariales, por lo que el Castillo de Chapultepec no puede rentarse para bodas, XV años o celebraciones similares.