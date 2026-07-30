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se dejó ver como nunca durante sus recientes vacaciones por la costa de España junto a su novio Jim Curtis y sus amigos Courtney Cox, Judd Apatow y Pedro Pascal. Los paparazzis la captaron haciendo alarde de la silueta de infarto que conserva a sus 57 años con un pequeño traje de baño bicolor.

Las fotos que se están haciendo virales en redes sociales muestran a la actriz ataviada con un pequeño bikini rosado de corte bajo, a juego con un bralette negro con cuello halter y espalda descubierta. Le sumó gafas solares estilo aviador, pequeños pendientes y un gorro negro de ala ancha.

Complementó su outfit veraniego con un estilo natural y sencillo, sin maquillaje en el rostro y su cabello rubio peinado en una cola de caballo baja con mechones sueltos.

La actriz fue vista a bordo de un yate de lujo con su pareja Jim Curtis, su mejor amiga y excoprotagonisa en Friends Courtney Cox, además del actor Pedro Pascal. Los paparazzis la fotografiaron haciendo ejercicio frente al mar de Mallorca, España y tomando bebidas refrescantes junto a sus acompañantes. También fue vista haciendo kayak y snorkel.

Jennifer Aniston vive una nueva etapa en el amor junto al hipnoterapeuta Jim Curtis, una relación que comenzó a llamar la atención hace un año, en julio de 2025, cuando ambos fueron vistos de vacaciones con Jason Bateman y Amanda Anka.

Meses después de sus primeros avistamientos, la confirmó oficialmente el romance a través de Instagram con una publicación dedicada a Curtis en la que le deseaba feliz cumpleaños.

Desde entonces, la protagonista de The Morning Show no ha ocultado sus sentimientos. En varias entrevistas ha descrito a Curtis como una persona “muy especial”, “muy amable” y “muy normal”, mientras que él reveló que su historia comenzó tras ser presentado por amigos y que la relación se fue construyendo poco a poco durante varios meses.

En una entrevista Jim dijo sobre el tiempo que duró en concretarse su relación: “Tomó mucho tiempo, mucho tiempo. Meses, ya casi un año”.

Aniston, quien anteriormente estuvo casada con Brad Pitt y Justin Theroux, parece disfrutar plenamente de esta nueva etapa sentimental. Incluso Theroux reaccionó positivamente al darle “me gusta” al anuncio oficial del romance.

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