Trabajar legalmente en Estados Unidos es una meta para miles de mexicanos que buscan mejores oportunidades laborales. Entre las opciones más populares se encuentran las visas temporales H-2A y H-2B, dos programas que permiten a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros cuando no encuentran suficiente mano de obra local. Sin embargo, aunque ambas visas son de trabajo temporal, tienen diferencias importantes que debes conocer antes de postularte.

¿Qué son las visas H-2A y H-2B?

El programa de visas H-2 permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para cubrir necesidades temporales de personal. La principal diferencia radica en el tipo de empleo para el que fueron diseñadas. La visa H-2A está destinada a trabajos agrícolas temporales o estacionales, mientras que la visa H-2B aplica para empleos temporales no agrícolas.

De acuerdo con la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, los trabajadores con visa H-2 pueden desempeñarse en sectores como agricultura, construcción, silvicultura, turismo, hotelería y otros rubros que requieren personal temporal.

Visa H-2A: para trabajadores agrícolas

La visa H-2A permite a empleadores estadounidenses contratar mano de obra extranjera para realizar labores agrícolas temporales o estacionales cuando no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles.

Entre los empleos más comunes bajo esta categoría se encuentran:

Siembra y cosecha de cultivos.

Recolección de frutas y verduras.

Trabajo en viveros e invernaderos.

Cuidado y manejo de ganado.

Otras actividades relacionadas con el campo.

Una de las principales ventajas de esta visa es que no está sujeta a un límite anual de emisión, lo que facilita la contratación de trabajadores durante todo el año según las necesidades del sector agrícola.

Además, los empleadores suelen estar obligados a proporcionar vivienda gratuita y ciertos beneficios relacionados con el transporte de los trabajadores.

Visa H-2B: para trabajos temporales no agrícolas

La visa H-2B está dirigida a personas que desean trabajar de manera temporal en actividades no agrícolas. Este programa es utilizado por empresas que enfrentan picos de demanda estacional o necesidades temporales de personal.

Los sectores que más utilizan esta visa incluyen:

Hoteles y restaurantes.

Turismo y parques de diversiones.

Jardinería y mantenimiento de áreas verdes.

Construcción.

Procesamiento de mariscos.

Limpieza y servicios de mantenimiento.

A diferencia de la H-2A, la visa H-2B sí tiene un límite anual de 66,000 visas, distribuidas en dos periodos de 33,000 cada uno durante el año fiscal estadounidense. Debido a la alta demanda, los cupos suelen agotarse rápidamente.

Diferencias entre la visa H-2A y la visa H-2B

Aunque ambas visas permiten trabajar temporalmente en Estados Unidos, existen diferencias importantes que determinan cuál se adapta mejor a cada trabajador.

1. Tipo de empleo

La visa H-2A está diseñada exclusivamente para trabajos agrícolas temporales o estacionales, como la siembra, cosecha, recolección de frutas y verduras, labores en viveros o el cuidado de ganado.

Por su parte, la visa H-2B se utiliza para empleos temporales no agrícolas, especialmente en sectores como hotelería, restaurantes, construcción, jardinería, limpieza, procesamiento de mariscos y turismo.

2. Disponibilidad de visas

Una de las ventajas más importantes de la visa H-2A es que no tiene un límite anual de emisión, por lo que los empleadores pueden contratar trabajadores extranjeros conforme surjan las necesidades del sector agrícola.

En cambio, la visa H-2B está limitada a 66,000 visas por año fiscal, divididas en dos periodos de 33,000 plazas cada uno, por lo que la demanda suele superar rápidamente la oferta disponible.

3. Beneficios para los trabajadores

Los empleadores que participan en el programa H-2A generalmente deben proporcionar vivienda gratuita a los trabajadores y cubrir ciertos gastos de transporte relacionados con el empleo.

En el caso de la visa H-2B, la legislación no establece una obligación general de ofrecer alojamiento gratuito, aunque algunas empresas pueden incluir este beneficio como parte de sus ofertas laborales.

4. Sectores donde hay más oportunidades

La visa H-2A concentra las oportunidades laborales en el campo estadounidense, especialmente en estados con fuerte actividad agrícola.

La visa H-2B ofrece una gama más amplia de empleos en industrias de servicios, turismo, paisajismo, construcción y mantenimiento, lo que la convierte en una de las opciones más buscadas por los trabajadores mexicanos que no cuentan con experiencia agrícola.

5. Duración de la estancia

Tanto la visa H-2A como la H-2B están destinadas a cubrir necesidades temporales de los empleadores. Generalmente se otorgan por periodos de hasta un año y pueden renovarse, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

¿Cómo obtener una visa H-2 para trabajar en Estados Unidos?

La Embajada de Estados Unidos señala que el primer paso es conseguir una oferta de trabajo legítima de una empresa estadounidense que participe en el programa H-2. Posteriormente, el empleador debe presentar una petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Una vez aprobada, el trabajador puede iniciar el trámite de visa y acudir a una entrevista consular.

Es importante revisar cuidadosamente el contrato laboral y verificar que la oferta sea auténtica para evitar fraudes. Las autoridades estadounidenses también recomiendan confirmar la validez de la petición antes de realizar pagos o compartir información personal.

¿Cuál te conviene más?

La elección entre la visa H-2A y la H-2B dependerá del tipo de empleo que busques. Si tienes experiencia en actividades del campo, cosecha o ganadería, la H-2A puede ofrecer mayores oportunidades debido a que no tiene límite anual de visas. En cambio, si prefieres trabajar en hoteles, restaurantes, construcción o jardinería, la visa H-2B es la alternativa adecuada, aunque deberás considerar que los cupos son limitados. En ambos casos, estos programas representan una vía legal para trabajar temporalmente en Estados Unidos.