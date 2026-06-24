Si te interesa trabajar en Estados Unidos pero no cuentas con estudios universitarios, existe una opción legal que puede abrirte la puerta: la visa H‑2B. Este programa permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para empleos temporales no agrícolas, sin exigir título profesional.

De acuerdo con el informe Características de los Trabajadores Temporales H‑2B presentado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), miles de personas aprovechan este esquema cada año. T

¿Qué es la visa H‑2B?

La visa H‑2B está diseñada para cubrir trabajos temporales no agrícolas, como construcción, mantenimiento o servicios especializados. Está dirigida a personas con o sin experiencia, ya que no exige estudios universitarios ni títulos profesionales.

Algunos puntos clave del programa:

Es temporal: la estancia máxima puede ser de hasta 3 años.

El número de visas está limitado por año fiscal.

El proceso inicia siempre desde un empleador en Estados Unidos.

10 trabajos en Estados Unidos con visa H‑2B

Estos son algunos de los empleos más solicitados, junto con su salario promedio por hora según el informe:

Carpintero: $15.58 USD por hora

Trabajo en construcción y reparación de estructuras de madera.

Albañil de cemento: $15.66 USD por hora

Ideal para quienes tienen experiencia en obra y acabado de superficies.

Electricista: $18.52 USD por hora

Instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos.

Plomero: $15.52 USD por hora

Instalación y reparación de tuberías y sistemas hidráulicos.

Trabajador metalúrgico de refuerzo: $16.73 USD por hora

Preparación y colocación de estructuras metálicas en construcción.

Soldador: $18.87 USD por hora

Alta demanda en industria y manufactura.

Operador de equipo pesado: $18.06 USD por hora

Manejo de maquinaria como excavadoras y grúas.

Pintor: $12.8 USD por hora

Trabajo en acabados residenciales e industriales.

Instalador de tuberías: $17.05 USD por hora

Relacionado con sistemas de agua y gas.

Trabajador de chapa (lámina metálica): $17.66 USD por hora

Fabricación e instalación de piezas metálicas.

¿Cómo encontrar trabajo con visa H‑2B?

Es importante saber que el gobierno de Estados Unidos no publica directamente vacantes para este programa. Sin embargo, sí puedes:

Consultar la lista de empleadores certificados.

Asistir a ferias de empleo.

Buscar recomendaciones por contactos.

Además, puedes verificar ofertas o resolver dudas a través de:

Teléfono: 01-800-108-4724

Correo: monterreyH2visas@state.gov

Verifica siempre que la empresa esté certificada. No deben cobrarte por conseguirte la visa.

¿Quiénes son elegibles para una visa H-2B?

No todos son elegibles para obtener la visa de trabajo H-2B. El solicitante debe provenir de uno de los siguientes países:

Andorra, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia , Fiji, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kiribati, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malta, Mauricio, México , Mónaco, Montenegro, Mozambique, Nauru, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Santa Lucía, San Marino, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, las Islas Salomón, Sudáfrica, Corea del Sur, España, San Vicente y las Granadinas, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Timor-Leste, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Reino Unido, Uruguay y Vanuatu.

Esto permite que trabajadores latinoamericanos tengan acceso directo a estas oportunidades.

Pasos para tramitar la visa H‑2B

El proceso se realiza en conjunto con el empleador. Estos son los pasos básicos:

El empleador solicita una certificación laboral en Estados Unidos.

Presenta el Formulario I‑129 ante USCIS.

El trabajador llena la solicitud DS‑160 y paga la cuota.

Debe contar con:

Pasaporte vigente.

Número de petición.

Comprobante de pago.

Acude al Centro de Atención para datos biométricos.

Realiza entrevista consular.

Finalmente, un oficial decide si la visa es aprobada o rechazada.

Asegúrate de que el empleador esté certificado por el Departamento de Trabajo. No pagues por ofertas sospechosas. Verifica toda la información que proporciones en el trámite.

Recuerda que la empresa debe demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles, lo cual es clave para que te contraten.

Trabajar en Estados Unidos sin universidad es posible. Con la visa H‑2B, miles de personas cada año acceden a empleos bien pagados y adquieren experiencia internacional. Si cumples los requisitos y encuentras un buen empleador, esta puede ser una gran oportunidad para mejorar tus ingresos y abrir nuevas puertas laborales.