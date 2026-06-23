El gobierno de Canadá anunció que avanza en la transformación de su sistema migratorio con una serie de propuestas que podrían cambiar significativamente el proceso de asilo.

Estas medidas llegan en un momento en el que el número de solicitudes ha disminuido, lo que ha permitido replantear estrategias para lograr un sistema más "ágil, organizado y eficiente".

El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) presentó un proyecto de reglamento que desarrolla reformas recientes en materia de asilo. Este documento estará abierto a comentarios durante 30 días, permitiendo la participación de ciudadanos, organizaciones y especialistas.

Se espera que estos cambios puedan implementarse hacia finales de 2026, una vez completado el proceso regulatorio.

Cambios clave en el proceso de asilo

Las reformas propuestas buscan mejorar distintos aspectos del sistema, enfocándose en hacerlo más claro y eficiente. Entre las principales medidas destacan:

Establecimiento de plazos definidos para cada etapa del proceso.

Clarificación de los requisitos para presentar solicitudes de asilo.

Nuevas reglas para reactivar casos retirados o pausados.

Mayor apoyo a solicitantes en situación vulnerable.

Facilidades para obtener permisos de trabajo más rápidamente.

Excepciones específicas en criterios de elegibilidad.

Estos ajustes buscan reducir retrasos y garantizar resoluciones más rápidas, beneficiando tanto a los solicitantes como a las instituciones encargadas.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es lograr un equilibrio entre eficiencia y protección. La ministra de Inmigración, Lena Metlege Diab, señaló que un sistema bien administrado permite brindar apoyo más oportuno a quienes realmente lo necesitan, al mismo tiempo que acelera la resolución de casos que no cumplen con los requisitos.

Esto también contribuiría a dar mayor certeza jurídica a los solicitantes, ayudándolos a integrarse más rápidamente en la sociedad canadiense.

Las propuestas se apoyan en reformas recientes, como la promulgación de la ley C-12 en marzo de 2026, que fortaleció el sistema en áreas clave como elegibilidad, intercambio de información y gestión de trámites.

Además, la disminución en las solicitudes de asilo en los primeros meses del año ha sido un factor determinante. Entre enero y abril de 2026, el número de peticiones cayó de manera considerable en comparación con años anteriores, lo que ha abierto la puerta a introducir mejoras estructurales.

Con estas reformas, Canadá busca consolidar un sistema más moderno, transparente y sostenible. La intención es facilitar decisiones más rápidas, reducir la carga administrativa y mantener el compromiso de proteger a quienes requieren refugio.