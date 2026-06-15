Trabajar y vivir en Canadá sigue siendo una de las metas más buscadas por miles de personas en 2026. Pero más allá del idioma o la experiencia, hay un factor clave que puede definir tus posibilidades: tu profesión.

El gobierno canadiense ha dejado claro que su sistema Express Entry no funciona al azar. Está diseñado para atraer talento en sectores específicos que el país necesita para mantener su crecimiento económico.

Estas son las profesiones y áreas que realmente pueden abrirte las puertas este año.

¿Cómo decide Canadá qué profesionistas necesita?

El sistema Express Entry selecciona candidatos para la residencia permanente con base en tres elementos principales:

Experiencia laboral.

Nivel educativo.

Idiomas.

La ocupación del solicitante.

En 2026, Canadá reforzó su estrategia mediante rondas de invitación enfocadas en categorías específicas de alta demanda, con el objetivo de cubrir vacantes críticas en el mercado laboral.

Estas categorías funcionan como un filtro: si tu perfil encaja en ellas, tienes más probabilidades de recibir una invitación para emigrar.

Las áreas profesionales con más oportunidades en 2026

1. Salud y servicios sociales

El sector salud es uno de los más importantes dentro del Express Entry. Canadá mantiene una fuerte necesidad de profesionales médicos debido al envejecimiento de su población.

Entre las profesiones más valoradas están:

Enfermeras.

Dentistas.

Farmacéuticos.

Psicólogos.

Quiroprácticos.

Además, en 2026 se añadió una nueva categoría para médicos con experiencia laboral en Canadá, lo que refleja la urgencia de este perfil.

2. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)

Las carreras STEM siguen siendo de las más competitivas y mejor posicionadas.

Incluyen perfiles como:

Ingenieros.

Desarrolladores de software.

Analistas y científicos de datos.

Especialistas en tecnología.

Canadá busca talento en estas áreas para impulsar su innovación y crecimiento digital.

3. Oficios especializados

No todo se trata de profesiones universitarias. Los oficios técnicos tienen un peso muy importante en el sistema migratorio canadiense.

Algunos ejemplos son:

Carpinteros.

Plomeros.

Maquinistas.

Electricistas.

Estos trabajos forman parte de los programas de inmigración porque cubren necesidades urgentes en infraestructura y construcción.

4. Transporte

Una de las novedades en 2026 es el impulso al sector transporte.

Las ocupaciones destacadas incluyen:

Pilotos.

Mecánicos de aeronaves.

Inspectores técnicos.

Estas profesiones son clave para mantener la logística y conectividad del país.

5. Investigación y alta dirección

Canadá también está apostando por perfiles de alto nivel que aporten al desarrollo económico y científico.

Investigadores.

Directivos senior.

Especialistas en innovación.

Estas categorías buscan atraer talento que impulse la competitividad global del país.

6. Profesiones militares especializadas

Otra categoría nueva incluye perfiles altamente calificados vinculados a las Fuerzas Armadas, como:

Médicos militares.

Enfermeras.

Pilotos.

Esto responde a necesidades estratégicas dentro del país.

7. Educación y perfiles con francés

Además de las ocupaciones específicas, hay dos factores que aumentan las oportunidades:

Profesiones en el sector educativo.

Dominio del idioma francés.

Canadá continúa priorizando candidatos bilingües y profesionales que apoyen el desarrollo social y educativo.

Lo que debes saber antes de aplicar

Aunque pertenecer a una de estas categorías aumenta tus posibilidades, no es garantía automática.

El sistema Express Entry sigue evaluando a los candidatos con un puntaje llamado CRS (Comprehensive Ranking System), que clasifica a los perfiles dentro de un grupo.

Además, tu ocupación se clasifica dentro del sistema NOC con niveles TEER, que mide el nivel de formación, experiencia y responsabilidades de cada trabajo.

En 2026, el mensaje del gobierno canadiense es claro:la inmigración está cada vez más enfocada en cubrir necesidades reales del mercado laboral.

Como lo ha señalado el propio Ministerio de Inmigración, el objetivo es atraer personas que puedan integrarse rápidamente y contribuir desde el primer día.

No hay una única “mejor profesión” para emigrar a Canadá, pero sí hay sectores estratégicos que marcan la diferencia.

Si trabajas en salud, tecnología, oficios, transporte o investigación, tienes una ventaja real dentro del sistema Express Entry en 2026.