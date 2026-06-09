A tan sólo unos días de que comience el Mundial 2026 y de que se realice la inauguración en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que firmó un decreto con el que se establece que los trabajadores de la capital podrán hacer home office, sin embargo, dicha medida tiene sus excepciones. ¿Quiénes no podrán trabajar desde casa el 11 de junio? Entérate y toma tus medidas.

La inauguración del Mundial 2026 en la CDMX ha generado incertidumbre entre los trabajadores, ya que se espera que debido al partido de México vs Sudáfrica haya tráfico y dificultades para llegar a sus oficinas; además, se prevé que para el 11 de junio se lleven a cabo varias marchas y manifestaciones por lo que será un jueves caótico.

En medio de todo este contexto es que las autoridades anunciaron que harían un cambio muy importante y de última hora con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial.

Este 9 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que señala medidas administrativas especiales; de acuerdo con el documento, el objetivo es “contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público”.

¿Habrá home office el 11 de junio de 2026?

Sí, pero únicamente para ciertos trabajadores de la CDMX.

¿Quiénes SÍ tienen home office el 11 de junio?

El decreto publicado en el DOF establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán implementar esquemas de trabajo a distancia.

¿Quiénes NO tienen home office el 11 de junio?

Actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres

Funciones vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación del orden público.

Actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, incluyendo los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento; así como los servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo de los eventos asociados a la Copa Mundial de la FIFA 2026;

Actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección, supervisión y demás acciones gubernamentales necesarias para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026;

Funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos.

Demás actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias.

¿La medida aplica para empresas privadas?

No. El decreto está dirigido a dependencias de la Administración Pública Federal y no obliga a las empresas privadas a implementar trabajo remoto. Sin embargo, el segundo artículo del decreto exhortó al sector privado y social de la CDMX que apliquen esquemas de trabajo a distancia el 11 de junio.

¿Será un día de descanso obligatorio?

No.

¿Habrá clases el 11 de junio en escuelas del Edomex?

Hasta el momento, el 11 de junio sí habrá clases normales en escuelas y planteles educativos del Estado de México, día de la inaguración del mundial, por lo que alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y universidad tendrán actividades normales.