El Mundial de Futbol 2026 está a punto de empezar y Estados Unidos se alista para recibir a miles de aficionados en 11 ciudades que combinan lo mejor del deporte con una oferta turística de primer nivel. Si planeas asistir a la Copa del Mundo, este viaje puede convertirse en una experiencia inolvidable más allá de los estadios. Aquí te presentamos una guía rápida con lo imperdible en cada sede y el estadio donde se jugarán los partidos.

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium

En Atlanta podrás visitar el famoso Acuario de Georgia, el zoológico, el Jardín Botánico y el Museo de Coca-Cola. También destacan el High Museum of Art y el Sitio Histórico de Martin Luther King Jr., además del Parque Olímpico Centenario. La ciudad ofrece festivales de jazz, helado y cerveza que complementan su ambiente cultural.

Boston – Gillette Stadium (Foxborough)

Boston es ideal para quienes aman la historia. El Freedom Trail recorre 16 puntos clave como Boston Common y el Monumento de Bunker Hill. También puedes visitar el Museum of Fine Arts, el New England Aquarium y el emblemático Fenway Park. No olvides pasear por Quincy Market para disfrutar su gastronomía.

Dallas – AT&T Stadium (Arlington)

Dallas combina naturaleza y modernidad con el Arboreto y Jardín Botánico. El vecindario Deep Ellum ofrece arte urbano y música, mientras que la Reunion Tower brinda vistas espectaculares. La ciudad también destaca por su vibrante oferta gastronómica y museos.

Houston – NRG Stadium

Houston es una parada obligada para los amantes de la ciencia y el espacio, con el Space Center Houston. El Museo de Ciencias Naturales y el Museo de Bellas Artes enriquecen la experiencia cultural, mientras que el Parque Hermann y el Distrito de los Museos ofrecen opciones para todos los gustos.

Kansas City – Arrowhead Stadium

Aquí puedes recorrer el Museo y Memorial Nacional de la Primera Guerra Mundial y el Museo Nelson-Atkins. El distrito Crossroads Arts es ideal para disfrutar galerías y música en vivo. También destacan el zoológico, el City Market y sus rutas de cerveza artesanal.

Los Ángeles – SoFi Stadium

En Los Ángeles no te puedes perder el Observatorio Griffith y el Getty Museum. Santa Mónica y Venice Beach ofrecen experiencias junto al mar, mientras que Universal Studios Hollywood es perfecto para los amantes del cine y la diversión.

Miami – Hard Rock Stadium

Miami combina playa, arte y naturaleza. Disfruta South Beach, recorre Wynwood Walls y el distrito Art Deco. También puedes aventurarte a los Everglades para una experiencia única en contacto con la vida silvestre.

Nueva York / Nueva Jersey – MetLife Stadium

Aquí encontrarás íconos como la Estatua de la Libertad, el Empire State Building y el Puente de Brooklyn. Visita el Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Historia Natural y el mirador Top of the Rock para vistas espectaculares de la ciudad.

Philadelphia – Lincoln Financial Field

Philadelphia es clave en la historia de Estados Unidos. Visita Independence Hall, el Museo de la Revolución Americana y el Reading Terminal Market. También destaca el Museo de Arte de Philadelphia y el Instituto Franklin.

Seattle – Lumen Field

Seattle ofrece el Space Needle con vistas panorámicas y el Chihuly Garden and Glass. Los amantes de la naturaleza pueden explorar el Parque Nacional del Monte Rainier, además del Museo de la Cultura Pop.

San Francisco – Levi’s Stadium (Santa Clara)

San Francisco cautiva con el icónico Puente Golden Gate y la isla de Alcatraz. Recorre Fisherman’s Wharf, el SFMOMA y el vibrante Mission District. Es un destino perfecto para combinar cultura, historia y gastronomía.