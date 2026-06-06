Washington, DC atraviesa un momento excepcional en la escena gastronómica del continente, consolidándose como una de las ciudades más vibrantes y diversas en Norteamérica. La edición 2026 de North America’s 50 Best Restaurants lo confirma: cuatro restaurantes de la capital estadounidense entraron en el codiciado listado, evidenciando el auge culinario que define hoy a la ciudad.

Entre ellos destaca Pascual, que debuta en la posición #42, marcando un hito tanto para Washington como para la gastronomía mexicana en el extranjero.

Una capital que sabe a mundo

La inclusión de Albi (#6), Moon Rabbit (#24), Dōgon (#37) y Pascual (#42) refleja una realidad clara: Washington, DC ha evolucionado más allá de su imagen política para convertirse en un destino gastronómico de primer nivel.

Su riqueza culinaria nace de la convivencia de múltiples culturas. En sus mesas convergen influencias de Medio Oriente, Vietnam, África, el Caribe y América Latina, reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea y con identidad local. Este cruce de historias ha transformado la cocina en uno de los principales motores culturales de la ciudad.

Pascual: la elegancia de México en Capitol Hill

Ubicado en Capitol Hill, uno de los barrios más emblemáticos y con mayor carga histórica de Washington, Pascual aporta una propuesta que combina sofisticación, calidez y autenticidad.

El restaurante es liderado por la chef mexicana Isabel Coss, originaria de la Ciudad de México, en colaboración con Matt Conroy. Juntos han construido un concepto que celebra la cocina mexicana desde una mirada contemporánea, apoyándose en ingredientes locales, técnicas al fuego y una narrativa culinaria profundamente emocional.

Lejos de replicar recetas tradicionales al pie de la letra, Pascual propone una reinterpretación que honra la esencia de México mientras dialoga con su entorno. Elementos clave como el maíz, los chiles, el chocolate, la vainilla, la canela o la miel se integran con productos de la región, creando una experiencia única que ha conquistado tanto a críticos como a comensales.

Isabel Coss: una voz clave de la cocina mexicana contemporánea

El reconocimiento de Pascual no se entiende sin la trayectoria de Isabel Coss. Formada en cocinas de alto nivel como Pujol en México y con experiencia en Nueva York, la chef ha sido parte de una nueva generación que ha llevado la gastronomía mexicana al fine dining internacional.

Su enfoque se basa en la memoria, la técnica y la sensibilidad. Más que reproducir, su cocina interpreta, construye y cuenta historias a través de los ingredientes. Este enfoque ha permitido posicionar a Pascual como un referente dentro y fuera de Washington, atrayendo la atención de figuras del mundo cultural, gastronómico y político.

Un logro que trasciende fronteras

La entrada de Pascual en North America’s 50 Best Restaurants 2026 representa mucho más que un reconocimiento individual. Es un reflejo del alcance y la evolución de la cocina mexicana en el panorama global.

Ver a un restaurante mexicano brillar en una ciudad tan multicultural como Washington, DC reafirma que nuestra gastronomía no solo es rica en tradición, sino también en innovación, sofisticación y relevancia contemporánea.

Washington, DC: destino gastronómico

El protagonismo de Pascual se suma al de otros restaurantes que también celebran la diversidad cultural de la ciudad:

Albi, con una interpretación moderna de la cocina palestina.

Moon Rabbit, inspirado en la herencia vietnamita de su chef.

Dōgon, que explora sabores de la diáspora africana.

En conjunto, estos espacios reflejan una ciudad que invita a descubrir el mundo a través de sus sabores.

Con este reconocimiento, Washington, DC reafirma que su atractivo va más allá de sus monumentos y su vida política. La capital estadounidense se consolida como un destino imprescindible para quienes buscan experiencias gastronómicas con identidad, historia y diversidad.

Y en este escenario, Pascual brilla con luz propia, llevando a México a una de las conversaciones culinarias más relevantes del continente y demostrando que la cocina mexicana vive un momento de reconocimiento y expansión sin precedentes.

Con información de Destination DC