Walt Disney World Resort en Florida se prepara para uno de sus veranos más increíbles, combinando innovación, nuevas atracciones y experiencias temporales con una estrategia clara: fortalecer la conexión emocional con visitantes de todas las edades.

Alejandro Flores, Travel Industry Sales & Marketing Director de Disney Destinations Sales Solutions International, explicó que el éxito de la marca radica en su presencia constante en la vida cotidiana. “Es un producto único. En México y en Latinoamérica nos ha rodeado prácticamente desde que nacemos”, afirmó, al destacar cómo Disney forma parte de los recuerdos personales desde la infancia hasta la adultez.

Esta conexión va más allá del entretenimiento tradicional. El objetivo es crear una experiencia completamente inmersiva donde el visitante se desconecte del mundo exterior y entre a la magia de Disney. “Cuando tú estás en Disney es una vacación completa… Se te olvida todo. No es como otros destinos donde tienes que tomar un taxi, o ver a gente que va a trabajar, o ver a gente que va a tener su vida normal. No. Cuando tú estás en Disney es una vacación completa y te desconectas para enfocarte en estar contento”, señaló.

Ese concepto se refleja en la oferta integral del destino: hoteles tematizados, transporte interno, restaurantes y atracciones diseñadas bajo una narrativa constante. Tal diversidad permite atraer tanto a familias como a los llamados Disney Adults, un segmento en crecimiento que viaja sin niños, en pareja o con amigos.

Foto: Cortesía Disney World Resort Latino.

Innovación y tecnología para una experiencia personalizada

Uno de los pilares de esta evolución es la incorporación de tecnología para facilitar la visita. Herramientas como la app My Disney Experience permiten a los visitantes gestionar itinerarios, tiempos de espera, reservas y compras desde su celular. “Es parte de lo que las nuevas generaciones están buscando para que la experiencia sea mucho más agradable”, explicó Flores. Además, se ofrecen experiencias premium como tours VIP o accesos preferenciales, pensadas para quienes buscan optimizar su tiempo dentro de los parques.

Renovaciones, espectáculos y expansión continua

Disney continúa apostando por la actualización de atracciones clásicas. Ejemplo de ello es la reimaginación del Carousel of Progress, que incluirá nuevas escenas y una figura Audio-Animatronics de Walt Disney. También debutará The Magic of Disney Animation, una experiencia interactiva que permitirá explorar el proceso creativo detrás de las películas animadas.

Foto: Cortesía Disney World Resort Latino.

Foto: Cortesía Disney World Resort Latino.

En paralelo, el verano 2026 traerá el regreso de Cool KIDS’ SUMMER, con actividades desde el 26 de mayo y hasta el 8 de septiembre. Este evento incluirá experiencias como Bluey’s Wild World, espectáculos de Toy Story, zonas interactivas en EPCOT y shows familiares como Mickey Mouse Clubhouse Live!. La oferta se complementa con eventos nocturnos, encuentros con personajes y actividades especiales en parques acuáticos.

Las novedades también abarcan atracciones renovadas como Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, nuevas misiones en Star Wars: Galaxy’s Edge y una nueva versión de Rock ‘n’ Roller Coaster con The Muppets. Todo esto forma parte de una estrategia que, en palabras de Flores, busca mantenerse vigente: “Buscamos siempre tener un producto fresco e innovador... Con historias nuevas y mensajes muy poderosos”.

Foto: Cortesía Disney World Resort Latino.

Proyectos futuros incluyen expansiones como nuevas áreas temáticas en Magic Kingdom, Hollywood Studios y Animal Kingdom.

“En Magic Kingdom, la anhelada zona de villanos. Vamos a tener una nueva área dedicada a nuestros villanos favoritos, adicional a eso, una reimaginación de Frontierland con la temática de Cars. En Disney’s en Animal Kingdom vamos a tener la parte de Tropical America, donde vamos a tener una zona dedicada a América del Sur con una atracción de Indiana Jones y espacios temáticos de Encanto por toda la gran afinidad que hay del mercado sudamericano”, agrega Flores.

Entre las novedades más destacadas está Monstropolis en Disney’s Hollywood Studios, una nueva tierra temática inspirada en Monsters, Inc. que ampliará la historia original. La narrativa parte del momento en que se descubre que “la risa humana es más poderosa que los gritos”, lo que transforma la ciudad y da paso al evento “H.U.M.A.N. Day”, descrito como “una celebración que marcará el primer encuentro oficial entre ambos mundos”.

Foto: Cortesía Disney World Resort Latino.

La experiencia incluirá espacios interactivos y escenarios emblemáticos como el restaurante Harryhausen’s, en un entorno donde la convivencia entre humanos y monstruos será clave. El concepto central, según Disney, es que los visitantes “interactúen con los habitantes del mundo monstruo a través de la risa y no del miedo”, reforzando el enfoque emocional y familiar de la compañía.

Más allá de los parques: hoteles, gastronomía y nuevas formas de viajar

Disney también ha fortalecido su oferta en hoteles y resorts, incorporando actividades recreativas, educativas y experiencias temáticas para complementar la visita. Alejandro Flores destacó la variedad gastronómica como uno de los grandes diferenciadores: “Hay muchos restaurantes que no todos conocen, pero que son de gran nivel”.

Foto: Cortesía Disney World Resort Latino.

Los cruceros Disney se expanden

El crecimiento también se refleja en la división de cruceros, donde Disney busca diversificar su oferta con experiencias únicas en cada embarcación. Actualmente cuenta con ocho barcos en operación y planea expandirse a 13 para 2031.

“Actualmente tenemos ocho barcos navegando. Viene Disney Believe en 2027. Tendremos otro barco en 2029. Todo esto ha llamado mucho la atención y es parte de lo que queremos comunicar. Es una gran gran vacación, sobre todo para los Disney fans que quieren vivir una experiencia 24 horas rodeados de Disney”, señala Alejandro Flores.

“Queremos que nuestros clientes puedan escoger cómo quieren pasar sus vacaciones”, comentó, destacando que cada barco ofrece tematizaciones, espectáculos y propuestas gastronómicas distintas. La seguridad sigue siendo un elemento central: “Siempre va a ser la premisa. La seguridad es nuestro primer lineamiento”.

Disney World consolida su posición como uno de los destinos turísticos más dinámicos. Su filosofía sigue siendo clara: innovar sin perder la esencia. Como resume su visión, los parques “nunca estarán terminados mientras haya imaginación”.