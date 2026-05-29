Visitar Walt Disney World en Florida es uno de los sueños más grandes para millones de viajeros. Sin embargo, para quienes van por primera vez, la planeación puede resultar un poco abrumadora: costos, parques, hospedaje y logística son factores clave que pueden hacer la diferencia.

Aquí una guía para con lo esencial que debes saber, incluyendo un consejo clave para ahorrar: elegir el hospedaje adecuado.

¿Cuáles son los parques de Disney World?

Disney World no es solo un parque, sino un complejo enorme compuesto por cuatro parques temáticos principales:

Magic Kingdom: el más icónico, donde está el castillo de Cenicienta. Ideal para quienes visitan por primera vez.

Epcot: combina tecnología, cultura internacional y gastronomía.

Hollywood Studios: perfecto para fans de Star Wars y películas.

Animal Kingdom: mezcla safari y atracciones, con experiencias únicas como Avatar.

Además, hay parques acuáticos y otras áreas de entretenimiento, pero estos cuatro son la base de cualquier viaje.

Disney World. Foto: Diana Espinoza

¿Cuánto cuesta ir a Disney World?

El costo puede variar bastante según la temporada, duración del viaje y estilo de viaje, pero en términos generales debes considerar:

Entradas a parques: entre 100 y 180 dólares por día por persona. El costo depende de la temporada y festividades.

Hospedaje: Desde 80 dólares por noche en opciones económicas, hasta más de 500 en hoteles dentro de Disney. También varía por temporada.

Comida: de 15 a 50 dólares por persona al día.

Transporte: renta de auto, transporte privado o apps.

El secreto para ahorrar: el hospedaje

Una de las mejores cosas que puedes hacer para ahorrar es elegir bien el hospedaje. Aquí es donde entra Kissimmee, una ciudad ubicada a pocos minutos de los parques, que se ha convertido en la mejor opción para viajeros inteligentes.

¿Por qué hospedarte en Kissimmee?

Precios más accesibles: encontrarás hoteles, departamentos y casas vacacionales mucho más económicas y espaciosas.

Mayor espacio y comodidad: muchas opciones incluyen cocina, sala y varias habitaciones, ideales para familias o grupos.

Ubicación estratégica: está muy cerca de Disney World, con acceso rápido en auto o transporte. Los parques están de 10 a 30 minutos.

Opciones variadas: desde hoteles económicos hasta casas completas con alberca privada.

En muchos casos, lo que pagarías por una habitación pequeña dentro de Disney, en Kissimmee puede convertirse en una casa completa para varias personas.

Kissimmee, Florida. Foto: iStock/Javier_Art_Photography

Tips para ahorrar en tu viaje a Disney

Además del hospedaje, hay otras estrategias clave para reducir gastos:

1. Compra tus entradas con anticipación: No olvides reservar el parque que quieres visitar. Si quieres visitar dos parques en un día compra la entrada Park Hopper.

2. Lleva snacks y agua: Dentro del parque todo es más costoso. Puedes ahorrar llevando lo permitido en tu mochila.

3. Planea bien tus días: Organiza qué parque visitarás cada día para evitar compras innecesarias o entradas extras.

4. Aprovecha hospedajes con cocina: Otra gran ventaja de Kissimmee es que puedes preparar algunos alimentos y reducir gastos en restaurantes.

5. Viaja en temporada baja: Evita fechas como verano, Navidad o Spring Break para encontrar mejores precios.

6. Divide gastos si viajas en grupo: Hospedarte en casas vacacionales en Kissimmee permite repartir costos y ahorrar considerablemente.

Disney World. Foto: Diana Espinoza

Mejores atracciones en los parques Disney

Mejores atracciones de Magic Kingdom

Magic Kingdom es el mejor parque para niños pequeños porque la mayoría de sus atracciones no son intensas y están inspiradas en clásicos Disney, como las princesas, Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan.

TRON Lightcycle / Run.

Space Mountain.

Haunted Mansion.

Seven Dwarfs Mine Train.

Tiana's Bayou Adventure.

Happily Ever After, show de fuegos artificiales.

Castillo de Cenicienta, imperdible para tomarte fotos.

Dumbo The Flying Elephant.

Mad at Tea Party.

Mejores atracciones de EPCOT

EPCOT se unificó en cuatro vecindarios que destacan aspectos importantes del mundo y su gente: World Showcase, World Celebration, World Nature y World Discovery.

Hay una estatua para celebrar el legado de Walt Disney, Creations Shop con mercancía original, Connections Café and Eatery con opciones gastronómicas, espacios iluminados, fuentes y más. EPCOT también es una ventana a las culturas del mundo.

Guardians of the Galaxy.

Remy’s Ratatouille Adventure.

Soarin' Around the World.

Frozen Ever After.

Mejores atracciones de Disney’s Animal Kingdom

Disney's Animal Kingdom es el parque temático inspirado en el amor de Walt Disney por los animales. Se divide en un área con safari y otra con atracciones de juegos mecánicos y espectáculos.

Además, tiene algunas de las mejores atracciones de todos los parques, por lo que es muy recomendable dedicarle un día entero para disfrutarlo mejor.

Avatar Flight of Passage.

Expedition Everest.

Na'vi River Journey.

Kilimanjaro Safari.

Show del Rey León.

Walt Disney World (Courtesy: Disney)

Mejores atracciones de Disney's Hollywood Studios

Es el parque dedicado a celebrar el legado de The Walt Disney Animation Studios. Aquí te encontrarás con Hollywood Boulevard, inspirado en los cines y teatros de Los Ángeles, y con Walt Disney Presents, una galería donde se conoce la historia de Walt Disney y cómo ideó a Mickey y los parques.

Star Wars Rise of the Resistance.

Rock 'n' Roller Coaster Starring the Muppets.

Slinky Dog Dash.

Millennium Falcon.

The Twilight Zone Tower of Terror.

Mickey & Minnie’s Runaway Railway.

Tips útiles para hacer tu viaje inolvidable

Descarga la aplicación My Disney Experience. En ella podrás vincular tus boletos. Desde ahí tienes información de los parques, como horarios de apertura, espectáculos del día, mapas, tiempo de espera para las atracciones, comprar Lighting Lane para filas cortas y hasta puedes ordenar tu comida.

La aplicación My Disney Experience será tu mejor aliada a la hora de comer. Podrás ver los restaurantes e instalaciones de comida que te quedan cerca, revisar su menú, los precios y ordenar desde ahí. Cuando tu orden esté lista, la app te avisará. Es una gran opción para ahorrarse filas y tiempo.

Tan sólo recorrer los cuatro parques será una aventura que requerirá de caminatas desde la mañana hasta al anochecer. Prepara tenis cómodos, ropa refrescante e hidrátate constantemente.

Si está en tus posibilidades, recomendamos que tomes un día de descanso por cada dos días de visita a los parques, sobre todo si vas con niños pequeños o con adultos mayores.

Disney World.

Querrás tomar fotos y video todo el tiempo. Eso, sumado a las veces que entras a la aplicación y envías mensajes acabará con tu batería. Viaja con una batería recargable para que puedas tomar fotos del show nocturno.

Si viajas en temporada de lluvias, también lleva un impermeable.

Seguridad te permitirá ingresar con tus alimentos y snacks, siempre y cuando no se encuentren en recipientes de vidrio y no requieran calefacción, refrigeración o control de temperatura. Lleva tus alimentos en envases de plástico desechable.